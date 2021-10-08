В Кыргызстане стартовала кампания по вакцинация от гриппа

Как сообщила начальник отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева, Кыргызстан закупил 134 тысяч доз вакцины "Гриппол плюс" против гриппа.

По ее словам, вакцины доставлены по всей республике. В ЦСМ по всем регионам началась вакцинация от гриппа.

Оторбаева отметила, что в осенне-зимний период может идти подъем заболеваний ОРВИ и гриппа. "Многие не соблюдают нормы, о которых говорят наши врачи. Если человек заболеет и коронавирусом, и ОРВИ, то течение болезни будет очень тяжелым. В том числе и по этой причине Минздрав проводит вакцинацию против гриппа", - сказала она.

Но грипп, как сказал в интервью VB.KG авторитетный в нашей стране эпидемиолог Толо Исаков, сам по себе коварное заболевание, чреватое серьезными осложнениями. "Главная цель вакцинации против гриппа - защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать, что, вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, также те, кто страдает хроническими заболеваниями, и особенно люди с иммунодефицитными состояниями", - сказал он.

Как отметил Толо Байдалиевич, грипп часто протекает достаточно тяжело, особенно в группах риска, и нередко сопровождается различными осложнениями

Вирус гриппа распространяется очень быстро. Если большинство людей привито, у меньшинства тех, кто не привит по тем или иным причинам, шансы заразиться минимальны. И именно для этого создается коллективный иммунитет. Вакцинированное население не дает распространяться вирусу.

"Вакцина против гриппа защищает от штаммов вирусов гриппа, которые, по прогнозам, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне. Традиционные вакцины против гриппа, например, "Гриппол плюс" предназначены для защиты от трех вирусов гриппа:

вируса гриппа A (H1N1), вируса гриппа A (H3N2) и вируса гриппа B", - добавил он.

В сезоне 2021-2022 годов по рекомендации ВОЗ в состав трехвалентной вакцины включены штаммы именно этих вирусов гриппа.

Как отметил Исаков, ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости на основании сведений о циркулирующих в Южном полушарии штаммов и прогнозов по их распространению, чтобы иммунитет соответствовал изменяющимся вирусам гриппа.

На вопрос VB.KG можно ли заболеть гриппом от вакцины, наш собеседник ответил, что такое исключено. По его словам, некоторые люди, получившие вакцину, неважно себя чувствуют после нее. Такая реакция встречается не часто, она представляет собой ожидаемый вариант реакции организма на вакцину. Может беспокоить слабость, ломота в мышцах, подъем температуры, боль в месте инъекции. В большинстве случаев эти симптомы отмечаются в течение не более 3 дней после введения препарата, проходят самостоятельно без приёма каких-либо препаратов.

Такая реакция может сигнализировать о том, что организм вступил в борьбу с введенными вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител. Таким образом, иммунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа.

"Но даже если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя чувствует после введения вакцины, это не означает, что ваша иммунная система не реагирует или вакцина против гриппа не работает.

И даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым против гриппа, то перенесете заболевание в легкой форме, без осложнений и быстро выздоровеете, с этой целью и проводится вакцинация. Вакцина практически исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы. Вакцины против гриппа безопасны", - заверил эпидемиолог.