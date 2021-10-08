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В США погиб кыргызстанец. Обстоятельства дела выясняются.

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство иностранных дел, касательно публикаций в средствах массовой информации о смерти гражданина Кыргызской Республики на территории США, сообщает следующее: согласно данным посольства Кыргызстана в США, поступила информация о смерти гражданина Кыргызстана М.Н., 1993 года рождения.

По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими штата Пенсильвания 5 октября 2021 года.

Посольством в оперативном порядке направлен запрос в государственный департамент и министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела. В настоящее время ожидается.

Родственники погибшего планируют отправить тело в Кыргызстан по мере завершения подготовки необходимой документации.

Посольство, в свою очередь, находится на постоянной связи с родным братом погибшего, а также оказывает необходимую помощь в оформлении соответствующих документов в рамках своей компетенции.

Данный вопрос находится на особом контроле министерства и посольства нашей страны в США.


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URL: https://www.vb.kg/407670
Теги:
МИД, посольство, США, Кыргызстан
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