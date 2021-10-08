Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay

Компания MegaCom упростила процедуру удаленной идентификации пользователей мобильного приложения MegaPay. Теперь этот процесс займет у абонентов считанные секунды.
Как пройди онлайн-идентификацию?
Готово! Благодаря внедрению новых алгоритмов работы сервиса верификация информации о пользователе займет минимум времени.
Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?
Оплачивайте с баланса телефона в приложении MegaPay более 500 услуг и сервисов быстро, удобно и безопасно.
Напомним, согласно Постановлению Национального банка Кыргызской Республики, с 1 октября 2020 года идентификация пользователя является обязательным требованием для абонентов, использующих электронные кошельки.
MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!