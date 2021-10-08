Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay

Компания MegaCom упростила процедуру удаленной идентификации пользователей мобильного приложения MegaPay. Теперь этот процесс займет у абонентов считанные секунды.

Как пройди онлайн-идентификацию?

Скачайте или обновите мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store; сделайте селфи; загрузите фотографию паспорта; введите паспортные данные: ИНН/ПИН, серию и номер документа.

Готово! Благодаря внедрению новых алгоритмов работы сервиса верификация информации о пользователе займет минимум времени.

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?

Пользователям доступен полный спектр услуг, включая государственные. Идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путём перевода средств на карты "Элкарт". Пользователи получают возможность осуществлять переводы денежных средств.

Оплачивайте с баланса телефона в приложении MegaPay более 500 услуг и сервисов быстро, удобно и безопасно.

Напомним, согласно Постановлению Национального банка Кыргызской Республики, с 1 октября 2020 года идентификация пользователя является обязательным требованием для абонентов, использующих электронные кошельки.

MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!