Google задумал бороться с теориями заговора

Google запретит рекламу и монетизацию видеоконтента, в котором отрицается изменение климата или влияние человека на глобальное потепление. Интернет-гигант задумал бороться с климат-диссидентами, перестав им платить, передает Bloomberg заявление Google.

В нем говорится, что все больше рекламодателей не хотят, чтобы их реклама появлялась рядом с подобным контентом, а владельцы YouTube-каналов выступают против появления лженаучной рекламы при просмотре их роликов. Компания Google решила удовлетворить эти требования и разработала новую рекламную политику при участии экспертного сообщества, в том числе Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН.

Подчеркивается, что компания оставит рекламу и монетизацию по другим темам, связанным с климатом, в числе которых публичные дебаты по климатической политике, различные последствия изменения климата, новые научные исследования и так далее. При этом проверка контента будет проводиться не только автоматизированными инструментами, но и живыми людьми.

Ранее крупнейшего продавца интернет-рекламы критиковали за то, что компания позволяла сторонникам теории климатического заговора покупать поисковую рекламу и получать доход от лженаучного контента. По данным некоммерческой организации Avaaz за 2020 год, на видеоплатформе YouTube конспирологические ролики набрали 21 миллион просмотров и часто содержали рекламу. После публикации исследования Конгресс США потребовал от компании принять эффективные меры по защите пользователей от дезинформации, а алгоритмы YouTube стали значительно реже рекомендовать подобный контакт.

Помимо борьбы с дезинформацией об изменении климата, компания занимается экологичными разработками. Например, в Google Maps появилась новая функция, прокладывающая более безопасные для планеты маршруты. При выборе пути учитывается количество выбросов углекислого газа. Автомобилистам при прочих равных по умолчанию будет предложен вариант с наименьшим углеродным следом.

Источник: lenta.ru