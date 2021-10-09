Глава Кыргызпатента и гендиректор ВОИС обсудили вопросы сотрудничества

В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (Женева, Швейцария) состоялась встреча директора Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при кабинета министров КР (Кыргызпатент) Рахат Керимбаевой с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом.

Как сообщили в пресс-службе Кыргызпатента, на встрече были обсуждены вопросы по развитию креативной экономики и инноваций. Стороны договорились совместно реализовать проекты в данном направлении.

Керимбаева рассказала о работе ведомства по развитию интеллектуальной и инновационной деятельности. Глава Кыргызпатента пригласила генерального директора ВОИС посетить с официальным визитом Кыргызстан.

Гендиректор ВОИС поздравил Рахат Керимбаеву с назначением на пост директора Кыргызпатента и открытием нового государственного инновационного центра на базе патентно-технической библиотеки. Он принял приглашение и выразил желание посетить с визитом Кыргызскую Республику в следующем году.

Встреча состоялась в рамках 62-серии заседаний Ассамблей ВОИС, которая проходила с 4 по 8 октября.