Президент пригласил представителей ЕС провести мониторинг выборов

Президент Садыр Жапаров принял делегацию Европейского Союза (ЕС) во главе со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала.Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

На встрече глава государства отметил, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества с Европейским Союзом, который является важным внешнеполитическим партнером страны. В этой связи он добавил, что намерен посетить с визитом Брюссель и обсудить с руководством Европейского Союза весь спектр совместной повестки сотрудничества.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества, Садыр Жапаров обозначил торгово-экономические связи, инвестиции и финансово-техническое сотрудничество. Стороны договорились провести на высоком уровне Первый экономический форум Центральная Азия - Европейский Союз, который состоится 5 ноября 2021 года в Бишкеке, с участием руководства государств Центральной Азии и ЕС, представителей бизнеса и финансовых институтов.

Касаясь тем демократии, прав человека и гражданского общества, глава государства подчеркнул, что в стране указанным вопросам и свободе слова уделяется большое внимание - представители СМИ не подвергаются преследованиям за высказываемые мнения, Кыргызстан не намерен сворачивать с демократического пути.

Пользуясь случаем президент Садыр Жапаров пригласил наблюдателей от ЕС принять участие в мониторинге за предстоящими парламентскими выборами в стране и еще раз выразил готовность к активному диалогу и взаимодействию с европейскими партнерами, в том числе и в рамках стратегии ЕС в Центральной Азии.

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала отметила, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Кыргызстаном и ЕС находятся на высоком уровне, и со своей стороны ЕС готов к продолжению интенсивного взаимодействия.

Она подчеркнула, что европейская сторона ожидает визита президента Садыра Жапарова в ЕС в текущем году.

Говоря о региональной безопасности, Терхи Хакала выразила поддержку инициативам кыргызской стороны по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистану.

В свою очередь, спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор с удовлетворением добавил о лидерстве Кыргызстана по демократическим преобразованиям и состоянию прав человека в стране.

Европейская сторона с учетом больших планов в совместной работе, еще раз выразила готовность и заинтересованность к плодотворному и комплексному сотрудничеству по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.