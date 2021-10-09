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Внимание! В столице на ремонт закроют улицу Льва Толстого

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С 14 по 17 октября отрезок улицы Льва Толстого закроют на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На участке улицы от 7 апреля до Достоевского будут устранять дефекты проезжей части – волн, которые образовались из-за нагрузки от большегрузных машин.

Реконструкция улицы Льва Толстого проведена в октябре 2020 года. Так как данная дорога находится ещё на гарантии, подрядная организация отремонтирует ее за свой счёт. Альтернативной улицей для проезда выступает улица Анкара.

Мэрия столицы приносит извинения за причинённые неудобства и просит автолюбителей заранее планировать маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/407683
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