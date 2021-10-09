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В Индии состоялся кинофестиваль кыргызских фильмов

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6-7 октября 2021 года в Индии состоялся кинофестиваль кыргызских фильмов. Мероприятие было организовано Посольством КР в Индии при содействии Международной палаты медиа и индустрии развлечений, киностудии "Marwah Studios, а также Азиатской академии кино и телевидения, которая сейчас входит в десятку лучших киношкол мира. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Почетными гостями церемонии открытия кинофестиваля стали Послы, представители дипломатического корпуса Нью-Дели, культурные атташе, представители киноиндустрии, медиа-кругов и СМИ Индии.

В своей приветственной речи посол КР в Индии Асеин Исаев отметил, что феномен "кыргызского чуда" отечественного кинематографа появился благодаря таким режиссерам, как Толомуш Океев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров и другие. Ключевую роль в этом сыграл, конечно же, Чынгыз Айтматов, возглавлявший в 60-70е годы Союз кинематографистов. По его произведениям были сняты фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа.

А.Исаев также отметил, что в этом году кыргызское кино отмечает свое 80-летие. Современное кыргызское кино также завоевало международное признание, а кинопроизведения нынешних режиссеров занимают призовые места в различных международных фестивалях.

Отдельно было отмечено о праздновании в текущем году 80-летия Болота Шамшиева, выдающегося режиссера советского и кыргызского кино, снявшего такие известные фильмы как "Алые маки Иссык-Куля", "Ранние журавли", "Волчья яма и др.

В рамках фестиваля вниманию зрителей были представлены классический фильм по произведению Ч. Айтматова: "Материнское поле", а также художественные фильмы кыргызских кинематографистов нового поколения "Курманжан Датка" и "Песнь древа".

Все кыргызские ленты произвели сильное впечатление на зрителей и получили высокую оценку от почетных гостей церемонии.

По итогам мероприятия господин С.Марва отметил глубокую заинтересованность индийского зрителя к кыргызскому киноискусству.

В этой связи достигнута договоренность о проведении ряда мероприятий, направленных на культурное сближение между нашими странами.

Кроме того, в рамках Фестиваля псольством была организована фотовыставка, посвященная 30-летию Независимости КР.

Посольство также выражает глубокую признательность господину С. Марва и национальной киностудии "Кыргызфильм" за поддержку в организации Фестиваля.


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