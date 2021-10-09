В столице открыли ресурсный центр паллиативной помощи

В преддверии Всемирного Дня паллиативной помощи состоялось открытие Бишкекского ресурсного центра паллиативной помощи на базе ЦСМ №8 по адресу: проспект Чуй №40. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Открыли новое учреждение заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев, вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачёва, начальник Городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова, представители ФОМС, Бишкекского городского кенеша, Фонда "Сорос Кыргызстан", Национальных центров и лечебных учреждений, городских центров семейной медицины, Ассоциации паллиативной и хосписной помощи КР, врачи паллиативной помощи и пациенты.

Центр открыт по решению муниципалитета столицы и Министества здравоохранения и социального развития КР, при поддержке Городского центра здравоохранения и Фонда "Сорос Кыргызстан".

Врачи и медицинские сёстры мультидисциплинарных команд, созданных и прошедших обучение по паллиативной помощи при поддержке Фонда Сорос Кыргызстан и ВОЗ, будут совместно с семейными врачами и медсестрами консультировать и оказывать помощь тяжелобольным на дому, проводить онлайн консилиумы с врачами регионов.

Центр, совместно с Кыргызской государственной медицинской академией, Кыргызским государственным медицинским институтом переподготовки и повышения квалификации и другими медицинскими образовательными учреждениями будет проводить обучающие семинары, тренинги, лекции, а также взаимодействовать с иностранными экспертами. Специалисты Центра будут привлечены для решения проблем пациента и его семьи в оказании социальной и психологической помощи, способствовать привлечению волонтеров к оказанию помощи на дому.

Одним из самых главных вопросов, который Ресурсный центр будет помогать решать семейным врачам – обеспечение тяжелобольных, первым делом, контролируемым обезболивающими лекарствами. Это трамадол и морфин, противосудорожные препараты. Без них невозможно снять боль и тяжелые симптомы.

Справка: паллиативная помощь – это помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению.