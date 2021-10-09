Погода
$ 84.55 - 84.90
€ 97.40 - 98.90

В столице открыли ресурсный центр паллиативной помощи

154  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии Всемирного Дня паллиативной помощи состоялось открытие Бишкекского ресурсного центра паллиативной помощи на базе ЦСМ №8 по адресу: проспект Чуй №40. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Открыли новое учреждение заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев, вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачёва, начальник Городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова, представители ФОМС, Бишкекского городского кенеша, Фонда "Сорос Кыргызстан", Национальных центров и лечебных учреждений, городских центров семейной медицины, Ассоциации паллиативной и хосписной помощи КР, врачи паллиативной помощи и пациенты.

Центр открыт по решению муниципалитета столицы и Министества здравоохранения и социального развития КР, при поддержке Городского центра здравоохранения и Фонда "Сорос Кыргызстан".

Врачи и медицинские сёстры мультидисциплинарных команд, созданных и прошедших обучение по паллиативной помощи при поддержке Фонда Сорос Кыргызстан и ВОЗ, будут совместно с семейными врачами и медсестрами консультировать и оказывать помощь тяжелобольным на дому, проводить онлайн консилиумы с врачами регионов.

Центр, совместно с Кыргызской государственной медицинской академией, Кыргызским государственным медицинским институтом переподготовки и повышения квалификации и другими медицинскими образовательными учреждениями будет проводить обучающие семинары, тренинги, лекции, а также взаимодействовать с иностранными экспертами. Специалисты Центра будут привлечены для решения проблем пациента и его семьи в оказании социальной и психологической помощи, способствовать привлечению волонтеров к оказанию помощи на дому.

Одним из самых главных вопросов, который Ресурсный центр будет помогать решать семейным врачам – обеспечение тяжелобольных, первым делом, контролируемым обезболивающими лекарствами. Это трамадол и морфин, противосудорожные препараты. Без них невозможно снять боль и тяжелые симптомы.

Справка: паллиативная помощь – это помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407688
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  