В Кыргызстане прошла встреча к 30-летию установления дипотношений с КНР

В Бишкеке состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между КР и КНР. Китайское посольство открылось в Кыргызстане одним из первых -5 января 1992 года.

По словам министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева Кыргызстан заинтересован в развитии отношений между Китаем и Кыргызстаном. "Сегодня Китай не только добрый сосед и надежный партнер, но также Китай является инициатором ряда проектов в Кыргызстане. Согласно договоренностям, более 4000 тысяч наших студентов обучались в КНР до начала пандемии, кроме того в Кыргызстане действуют совместные экономические, промышленные и социально значимые проекты", - отметил он.

В конференции принимают участие преподаватели учебных заведений и студенты, руководители и специалисты, представители дипломатических учреждений, органов управления образованием и образовательных организаций.

Как отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Ду Дэвэнь, Китай и дальше продолжит укреплять взаимовыгодное сотрудничество с соседями. "Мы убеждены, что взаимовыгодное сотрудничество с добрососедским Кыргызстаном является залогом успеха развития наших стран. Хочется надеяться, что в дальнейшем наши связи будут укрепляться и развиваться во всех сферах", - сказала она.

Как было подчеркнуто, и Китай, и Кыргызстан придают отношениям большое значение и активно планируют праздничные мероприятия. В данный момент посольство КНР готовит семинар и короткометражный фильм к 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Кыргызстаном. Обе стороны проанализируют достижения в сотрудничестве двух стран за последние 30 лет и поговорят о перспективах кыргызско-китайских отношений. Есть все основания полагать, что на новом старте 30-летия всестороннее стратегическое партнерство Китая и Кыргызстана получит еще большее развитие.