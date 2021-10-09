При МУК открылась университетская клиника. Такой еще нет в стране

При Международом университете Кыргызстана открылась университетская клиника. Как отметили авторитетные врачи, которые стали участниками этого знакового в медицине события, таких условий для обучения будущих докторов нет ни в одном высшем учебном медицинском учреждении нашей страны.

"Согласно международным стандартам, каждая медицинская школа должна иметь свою собственную клинику. Но далеко не все медицинские факультеты университетов нашей страны имеют такую возможность из-за финансовых проблем. Студенты по старинке проходят практику в больницах, слабо оснащенных оборудованием, в стесненных условиях. Международный университет благодаря поддержке спонсоров и наших, и зарубежных последовал примеру западных высших учебных медицинских учреждений и открыл многопрофильную университетскую клинику", - сказал ректор Международной школы медицины МУК, академик Асылбек Айдаралиев.

По его мнению, взаимодействие науки и практики, безусловно, положительно скажется на уровне подготовки будущих докторов, а, следовательно, на оказании медпомощи населению.

Университетская клиника, помимо основной миссии - обучения студентов, проведения научно - образовательных программ, по примеру западных будет оказывать и высококвалифицированную помощь населению по всем направлениям медицины – от лабораторно-диагностических исследований до терапии и реабилитации. Не случайно ее и назвали "Ремедиум", что означает "Исцеление". Как отметил академик Айдаралиев, спонсоры постарались и помогли установить современнейшее оборудование, многих аппаратов последнего поколения вообще нет еще в стране.

"Все кафедры медицинской школы располагаются на базе клиники, - сказала ее директор, профессор Гульмира Баитова. – Возглавляют их известные в нашей стране специалисты, которые будут и вести прием больных. Но самое главное - наши студенты будут знакомиться с самыми совершенными методами и технологиями диагностики и лечения, участвовать в обходах, консилиумах. Полученные ими знания значительно повысят уровень кыргызской медицины".