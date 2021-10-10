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Кошек и собак законодательно запретят есть в Казахстане

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- Алина Мамаева
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В Казахстане определяют перечень животных, мясо которых нельзя будет употреблять в пищу. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает Tengrinews.kz.

"Впервые в стране вводится запрет на употребление мяса отдельных животных, вы назвали их домашними. Перечислите перечень, какие животные будут считаться домашними и будет запрещено их употребление?" - спросил журналист на брифинге СЦК.

Вице-министр ответила, что проект перечня сейчас в разработке.

"Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - сказала вице-министр.

Она уточнила, что эта норма была разработана после нескольких прецедентов в стране.

"Был случай, один человек брал из приюта собак и на самом деле использовал в пищу мясо этих собак. У нас будет предусмотрено, что если гражданин взял из мест содержания животных какого-то питомца, то на регулярной основе приют может смотреть, как себя чувствует эта собака у этого владельца. Поэтому контроль у нас будет установлен за теми животными, которых взяли из приюта", - уточнила она.

Шалабекова также призвала общественность быть социально ответственными в этом вопросе.

"Раньше была собака, а потом куда она делась? Собака - это же существо, которое видно. Я думаю, что соседи могут сказать, если вдруг она исчезла, если хозяин не проявляет никаких мер для ее поиска", - отметила вице-министр.

За такое преступление предусмотрена уголовная ответственность по статье "Жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного". За это наказывают штрафом в размере до 200 МРП (583 400 тенге в 2021 году), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Напомним, в Казахстане планируется усилить ответственность за жестокое обращение с животными. 6 октября депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект "Об ответственном обращении с животными" и сопутствующие изменения в законодательство.


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URL: https://www.vb.kg/407698
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