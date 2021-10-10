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Дни культуры Казахстана в КР завершились с триумфом оперой "Абай"

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева оперой "Абай" завершились Дни культуры Казахстана в Кыргызстане.

В зале не осталось свободных мест: так велико было желание кыргызстанцев послушать великое произведение, созданное композиторами Ахметом Жубановым и Латифом Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова, в исполнении ведущих мастеров сцены из Казахстана. Таких громких аплодисментов в театре, как сказали VB.KG в его администрации, не было давно. Публика от души благодарила артистов за высочайший уровень исполнения.

Опера "Абай" стала настоящей визитной карточкой национального музыкального искусства Казахстана. Ее премьера состоялась 24 декабря в 1944 году и была посвящена вековому юбилею Абая. Первая постановка оперы имела успех, с тех пор жемчужина национальной музыкальной драматургии не сходит с оперной сцены. В этом масштабном музыкальном произведении композиторы Жубанов и Хамиди постарались создать образ великого просветителя, боровшегося против жестоких феодальных законов и обычаев патриархального уклада жизни.

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, который представлял казахскую культуру в нашей стране, – ведущий театр Казахстана. Он прославился высокопрофессиональными творческими коллективами и солистами, широким театральным репертуаром национальной и мировой оперной и балетной классики разных эпох, отражающим уникальный вклад музыкального исполнительского искусства Казахстана в мировую культуру.

Как уже сообщалось, на открытии Дней культуры Казахстана в нашей стране присутствовал президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/407702
Теги:
Казахстан, культура, Кыргызстан, опера, Театр оперы и балета
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