Дипломаты стран СНГ готовятся к встрече их президентов

Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ пройдет в 14 октября Минске (в текущем году в Содружестве председательствует Беларусь). Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе заседания, по ее словам, главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества. И обсудят выносимые на рассмотрение Совета глав государств СНГ (15 октября) проекты заявлений в связи с 30-летним юбилеем Содружества, о развитии сотрудничества в сфере миграции, об обеспечении биологической безопасности.

"В контексте непрекращающихся попыток фальсификации истории министры утвердят Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов стран СНГ, главными задачами которой станут объективная и беспристрастная оценка событий нашего общего прошлого, содействие расширению доступа к архивным документам и координация работы ученых.", - проинформировала официальный представитель МИД РФ

Значительное внимание планируется уделить также культурно-гуманитарному направлению. В частности, предстоит согласовать проект Плана мероприятий по проведению в 2022-м Года народного творчества и культурного наследия.

На уровне министров будет принято Совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств утвердят План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на предстоящий год.