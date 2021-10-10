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Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику

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- Алина Мамаева
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Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию в том, что оставленная в Афганистане военная техника будет использована Россией и Китаем для создания ими своих аналогов, сообщает "Интерфакс".

"Россия и Китай уже получили доступ к нашим прекрасным вертолетам", - сказал он, выступая на митинге в штате Айова.

По его словам, российские и китайские специалисты разбирают оставленную технику, чтобы произвести более дешевые аналоги. Часть образцов брошенного оружия уже появилась на черном рынке.

Трамп также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в некомпетентности в области налоговой политики, которая может побудить американский бизнес расширять свое присутствие в Китае, а не на родине, в неконтролируемом притоке мигрантов и росте преступности в стране.


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URL: https://www.vb.kg/407710
Теги:
Афганистан, Китай, Россия, Талибан, Дональд Трамп
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