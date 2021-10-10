С ноября детям с инвалидностью будут выдавать повышенные пособия

Дети с ограниченными возможностями здоровья в ноябре получат повышенные пособия,сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

Увеличатся пособия детей, рожденных от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом; детей с ограниченными возможностями здоровья; в случае потери одного родителя; в случае потери обоих родителей; оба родителя которых неизвестны; лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства.

Указ о повышении размеров государственных пособий отдельным категориям лиц подписал президент. Для реализации указа ведомство разработало проект постановления кабинета министров.

"Сегодня проект постановления находится на рассмотрении кабинета министров. Пособия с учетом их повышения будут выплачивать с ноября, после принятия постановления кабинета министров", - отмечается в сообщении.