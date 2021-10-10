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С ноября детям с инвалидностью будут выдавать повышенные пособия

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- Алина Мамаева
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Дети с ограниченными возможностями здоровья в ноябре получат повышенные пособия,сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

Увеличатся пособия детей, рожденных от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом; детей с ограниченными возможностями здоровья; в случае потери одного родителя; в случае потери обоих родителей; оба родителя которых неизвестны; лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства.

Указ о повышении размеров государственных пособий отдельным категориям лиц подписал президент. Для реализации указа ведомство разработало проект постановления кабинета министров.

"Сегодня проект постановления находится на рассмотрении кабинета министров. Пособия с учетом их повышения будут выплачивать с ноября, после принятия постановления кабинета министров", - отмечается в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/407711
Теги:
пособия, Кыргызстан
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