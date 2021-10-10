На складе боеприпасов в возле Тараза в Казахстане снова произошел взрыв

На складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области, где в августе произошел сильный пожар и взорвались боеприпасы, в воскресенье, 10 октября, сработал взрывоопасный предмет. Людей рядом не было, сообщает "Курсив" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана.

В сообщении говорится, что в воскресенье, 10 октября около 7:20 на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было.

"Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны не исключают, что подобные случаи могут произойти и впредь. На территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.

По информации МО, в настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов после пожара, произошедшего 26 августа.

Напомним, вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, спровоцировавший серию взрывов. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров. Были эвакуированы сотни жителей трех населенных пунктов, расположенных вблизи воинской части.