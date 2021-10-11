Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Кыргызстанцы отправятся на конгресс соотечественников в Москву

398  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Седьмой Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, откроется15 октября в Москве. Участие в нем, как ожидается, примут порядка 400 активистов общественных объединений соотечественников и видных представителей российской диаспоры из 102 стран мира.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, этот форум под названием "Россия и соотечественники в меняющемся мире" проводится в соответствии с Федеральным законом "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" и по согласованию с президентом РФ.

С российской стороны на конгресс приглашены представители Федерального Собрания, органов исполнительной власти, духовенства, российских НПО. В рамках форума запланирована пленарная дискуссия "Русский мир и вызовы современности".

Среди приоритетных задач форума – дальнейшее сплочение зарубежной российской общины в условиях новых вызовов, вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников, сохранение общей исторической памяти, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ соотечественников, усиление роли молодежи.

"Учитывая нынешние условия, связанные с пандемией, этот знаковый для нашей зарубежной диаспоры форум пройдет в гибридном (очно-заочном) формате и определит основные направления взаимодействия России со своими соотечественниками на ближайшую перспективу", - уточнила Мария Захарова.

Участниками всех предыдущих конгрессов были и представители Кыргызстана, их прибытие ожидается и на очередной форум. В республике с 2008 года действует Координационный совет российских соотечественников. Его основными целями и задачами провозглашено объединение усилий по укреплению тесных связей с российскими государственными органами и общественными организациями, занимающимися вопросами поддержки соотечественников за рубежом, осуществление деятельности в целях укрепления дружеских отношений между народами России и Кыргызстана, поддержания процесса сохранения использования русского языка в республике как языка межнационального общения, укрепления добрых традиций российско-кыргызских отношений.

На одном из совещаний с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин отметил важность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом". "Это большой пласт работы, мы все отдаём себе отчёт в том, насколько она важна", - заявил глава государства. Он подчеркнул важность такой работы "не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою связь с исторической Родиной", но и для самих россиян - "в силу целого ряда обстоятельств, их много". И призвал рассматривать эту проблему "во всём многообразии".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407716
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  