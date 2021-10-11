Кыргызстанцы отправятся на конгресс соотечественников в Москву

Седьмой Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, откроется15 октября в Москве. Участие в нем, как ожидается, примут порядка 400 активистов общественных объединений соотечественников и видных представителей российской диаспоры из 102 стран мира.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, этот форум под названием "Россия и соотечественники в меняющемся мире" проводится в соответствии с Федеральным законом "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" и по согласованию с президентом РФ.

С российской стороны на конгресс приглашены представители Федерального Собрания, органов исполнительной власти, духовенства, российских НПО. В рамках форума запланирована пленарная дискуссия "Русский мир и вызовы современности".

Среди приоритетных задач форума – дальнейшее сплочение зарубежной российской общины в условиях новых вызовов, вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников, сохранение общей исторической памяти, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ соотечественников, усиление роли молодежи.

"Учитывая нынешние условия, связанные с пандемией, этот знаковый для нашей зарубежной диаспоры форум пройдет в гибридном (очно-заочном) формате и определит основные направления взаимодействия России со своими соотечественниками на ближайшую перспективу", - уточнила Мария Захарова.

Участниками всех предыдущих конгрессов были и представители Кыргызстана, их прибытие ожидается и на очередной форум. В республике с 2008 года действует Координационный совет российских соотечественников. Его основными целями и задачами провозглашено объединение усилий по укреплению тесных связей с российскими государственными органами и общественными организациями, занимающимися вопросами поддержки соотечественников за рубежом, осуществление деятельности в целях укрепления дружеских отношений между народами России и Кыргызстана, поддержания процесса сохранения использования русского языка в республике как языка межнационального общения, укрепления добрых традиций российско-кыргызских отношений.

На одном из совещаний с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин отметил важность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом". "Это большой пласт работы, мы все отдаём себе отчёт в том, насколько она важна", - заявил глава государства. Он подчеркнул важность такой работы "не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою связь с исторической Родиной", но и для самих россиян - "в силу целого ряда обстоятельств, их много". И призвал рассматривать эту проблему "во всём многообразии".