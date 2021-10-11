Корабль "Шэньчжоу-13" стартует 15 октября к космической станции Китая

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" 15 октября должен стартовать к создаваемой орбитальной космической станции КНР, сообщает "Интерфакс"

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в 14:24 по пекинскому времени.

Корабль "Шэньчжоу-13" доставит на базовый модуль "Тяньхэ" строящейся китайской космической станции "Тяньгун" экипаж из трех тайконавтов (китайское название космонавтов). Это - командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу. Экипаж будет работать на орбите шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет.

В Китае это 20-й полет корабля с тайконавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также вторая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.