Скончалась народная артистка Киргизской ССР Ирина Деркембаева

В Кыргызстане 9 октября на 94 году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка Киргизской ССР Деркембаева Ирина Григорьевна. Соболезнования выразил президент КР Садыр Жапаров, председатель кабинета министров Улукбек Марипов и члены правительства.

Ирина Деркембаева родилась 25 декабря 1927 года в селе Ункурлик Иркутской области России. Сценическую деятельность начала в 1942 году в кордебалете Музыкально-драматического театра Улан-Удэ. Поступила на вокальное отделение музыкального училища в Улан-Удэ. Продолжила учебу в музыкальном училище при Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Успешно окончив училище в 1946 году, поступила в консерваторию. В 1952 году окончила Московскую консерваторию (педагог - В.Ф. Рождественская).

С 1952 года - солистка Киргизского театра оперы и балета. Выступала в концертах, гастролировала за рубежом - в Корее, Индии, Индонезии, Сингапуре, Монголии, Польше, ГДР, Канаде.

В 1972 году продолжила работу в театре и преподавала в Кыргызском государственном институте искусств, затем 30 лет в консерватории. В 1978 году получила степень доцента. Двукратный победитель Всесоюзного конкурса вокалистов и артистов балета. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Партии: Маргарита ("Фауст" Ш. Гуно), Татьяна ("Евгений Онегин" П. Чайковского), Иоланта ("Иоланта" П. Чайковского), Наталья ("Опричник" П. Чайковского), Оксана ("Черевички" П. Чайковского), Ярославна ("Князь Игорь" А. Бородина), Царица-Лебедь ("Сказка о царе Салтане"), Тамара ("Демон" А. Рубинштейна), Маженка ("Проданная невеста" Б. Сметаны), Дездемона ("Отелло"), Чио-Чио-сан ("Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини), Недда ("Паяцы" Р. Леонкавалло), Микаэла ("Кар мен" Ж. Бизе), Елена ("Лакме"), Паж и Графиня Чепрано ("Риголетто"), Прилепа ("Пиковая дама" П. Чайковского), Ольга ("Русалка" А. Даргомыжского); Валентина и Тотуя ("Токтогул" В. Власова, А. Малдыбаева и В. Фере), Канаим ("Манас" В. Власова, А. Малдыбаева и В. Фере), Калыйман ("Айчурек" В. Власова, А. Малдыбаева и В. Фере), Суусар ("Холостяки" А. Аманбаева) и др.

Ирина Григорьевна, посвятившая свою жизнь кыргызскому театру и опере, внесшая значительный вклад в сферу культуры и искусства, навсегда останется в памяти кыргызского народа, поклонников театра оперы и балета, современников, родственников и друзей.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшей.

С. Н. Жапаров, Т. Т. Мамытов, У. А. Марипов, Р. И. Отунбаева, С. Ж. Жээнбеков, С. С. Касмамбетов, Ч. А. Абыкеев, Ж. К. Бакашова, Ж. А. Асанкулов, К. О. Иманалиев, К. Б. Базарбаев, Г.Дж. Байтерек, Б. Ш. Секимов, С. А. Аманова, И. А. Балташев, М. Т. Байжиев, Р. Айтматова, С. Суслова, С. Токтакунова, Д. Жалгасынова, К. Сартбаева, Г. Базаров, М. Мусаев, С. Ишенов, М. Абдиев, А. Сүйүндүков, А. Абдыкалыков, С. Ж. Жумалиев, А. А. Ибраев, А. А. Максутов, Г. Мамаше? ?а, Г. Момушева, З. Шакеева, М. Дүйшөкеева, Ж. Кулмамбетов, К. Турапов, К. А. Осмонов, Ж. Жамурзаев, Т.Чокиев, А.Маратов и др.