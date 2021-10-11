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Минюст Кыргызстана предлагает упразднить "Закон о юбилейных мероприятиях"

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызстане продолжается инвентаризация действующего законодательства. Министерство юстиции предлагает признать Закон "О юбилейных мероприятиях" утратившим силу.

В нем отсутствуют критерии отбора мероприятий для включения в перечень общенациональных юбилеев. А это, по мнению экспертов, несет в себе коррупционный риск и основание для включения в этот перечень абсолютно любого торжества.

Согласно статье 1 закона, под юбилейными понимаются мероприятия, связанные с празднованием особо значимых исторических событий в жизни народа и государства, дней рождения лиц, имеющих особые заслуги перед народом, государством, человечеством. Как говорится в законе, внести предложение по вопросу празднования памятной даты может любое министерство, государственный комитет, административное ведомство. На практике же документ ориентирован в основном на торжества в сфере культуры и науки.

Юристы задаются вопросом, почему в таком случае не празднуются юбилеи людей, имеющих заслуги перед Отечеством, которые прославили свое имя и страну в сфере, например, обороны, экономики, сельского хозяйства или в других направлениях.

В 2017 году более 80 из 110 юбилеев были связаны с именами деятелей культуры и науки, в 2019-м - 14 из 15, в 2021-м - 8 из 10.

При этом любые торжества обходятся очень дорого: в среднем на проведение одного мероприятия тратятся около 3-4 миллионов сомов. Документ предлагают упразднить.


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URL: https://www.vb.kg/407726
Теги:
закон, юбилей, Министерство юстиции
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