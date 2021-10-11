Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

В Бишкеке завтра в некоторых районах не будет воды

435  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке завтра, 12 октября, некоторые районы столицы останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на производственно-эксплуатационном управление "Бишкекводоканал".

Сообщается, что 12 октября с 9:00 до 21:00 часов в некоторых районах города не будет питьевой воды.

Это связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Гагарина", "Юго-Западный" и на городских водопроводных сетях.

Подача воды будет прекращена в район, ограниченный улицами: Джунусалиева, Чайковского, Айни, Льва Толстого, Садырбаева, Космическая, Рабочий Городок, Институт Земледелия, жилые массивы "Ак Орго", "Ак Ордо" (северная часть от ул. Ахунбаева), Тенир Тоо (ниже ул.Ахунбаева).

Мэрия города Бишкек приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407727
Теги:
Бишкекводоканал, вода, отключение воды, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  