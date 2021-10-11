В Бишкеке завтра в некоторых районах не будет воды

В Бишкеке завтра, 12 октября, некоторые районы столицы останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на производственно-эксплуатационном управление "Бишкекводоканал".

Сообщается, что 12 октября с 9:00 до 21:00 часов в некоторых районах города не будет питьевой воды.

Это связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Гагарина", "Юго-Западный" и на городских водопроводных сетях.

Подача воды будет прекращена в район, ограниченный улицами: Джунусалиева, Чайковского, Айни, Льва Толстого, Садырбаева, Космическая, Рабочий Городок, Институт Земледелия, жилые массивы "Ак Орго", "Ак Ордо" (северная часть от ул. Ахунбаева), Тенир Тоо (ниже ул.Ахунбаева).

Мэрия города Бишкек приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.