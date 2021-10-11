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В жилмассиве рядом с мусорным полигоном прошел эко-фестиваль "TRASH-3"

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- ВБ
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В жилом массиве "Алтын-Казык" прошел эко-фестиваль "TRASH-3: искусство + экология", сообщили организаторы.

Отмечается, что в рамках подготовки к нему три месяца велась работа с художниками и эко-активистами на тему "Искусство + Экология". В итоге было представлено более 20 проектов - инсталляций, перформансы, фото-выставки.

Арт-объекты были разммещены в ж/м "Алтын-Казык" на двух локациях - на берегу Ала-Арчинского водохранилища и в новом пространстве "Библиотеке спасенных книг". Художники, дизайнеры, эко-активисты, студенты, музыканты, фотографы и просто неравнодушные горожане представили свои уникальные проекты в поддержку перехода на экологический образ жизни, смену системы от потребительской и хищнической по отношению к природе на созидательную и творческую.

В программу фестиваля вошел эко-тур, во время которого арт-участники и гости побывлаи на бишкекском мусорном полигоне, а также на Ала-Арчинских водохранилищах, расположенных рядом с ним и подверженным его негативному воздействию.

СПРАВКА

"Библиотека спасенных книг" была переделана из магазина и обустроена для дальнейшего использования как образовательной и творческой платформы для местных жителей. Это площадка, где каждый может провести полезные, интересные мероприятия, передать свои знания следующим поколениям, детям проживающим в "Алтын-Казык".

Алтын-Казык - один из жилых массивов, который находится рядом с мусорным полигоном. Каждый день дети и взрослые дышат этим дымом, который отравляет здоровья и жизни людей. К сожалению, проблема мусора актуальна не только для Бишкека, но и для всего Кыргызстана. Граждане Кыргызстана инициировали петицию с требованием решим проблему мусора и стихийных свалок и просят их поддержать https://chng.it/vQm5s5XVmx .


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URL: https://www.vb.kg/407728
Теги:
экология, Бишкек, Кыргызстан
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