В Кадамжайском районе задержали шестерых лидеров "Хизбут-Тахрир"

Госкомитет национальной безопасности в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по ст. 314 (Создание экстремистской организации) УК КР задержал шестерых лидеров религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что под стражу были взяты:

К.А.К., уроженец г. Кызыл-Кия, 26.06.1974 г.р., должность в иерархии РЭО- "минтака-масул" (лидер) г. Кызыл-Кия; К.С.С., уроженец г. Кызыл-Кия, 28.10.1975 г.р., должность в иерархии РЭО- "накиб-джихоза" (руководитель ячейки); Н.Ж.М., уроженец г. Кызыл-Кия, 04.04.1976 г.р., должность в иерархии РЭО- "накиб-джихоза" (руководитель ячейки); А.у.А., уроженец РТ, 18.04.1991 г.р., должность в иерархии РЭО- "мушрив-халки" (руководитель группы); Э.Н.Т., уроженец г. Кызыл-Кия, 11.12.1995 г.р., должность в иерархии РЭО- "мушрив-халки" (руководитель группы). М.З.Я., уроженец г. Кызыл-Кия, 16.01.1993 г.р., должность в иерархии РЭО- "казначей" (отвечает за финансовые вопросы ячейки).

Установлено, что указанные лица проводили религиозные занятия по пропаганде экстремистской идеологии и ежемесячно организовывали так называемые сходки членов РЭО, состоящих более 50 человек из числа жителей города Кызыл-Кия.

Так, в результате проведенных обысков по местам их жительства обнаружено и изъято экстремистские литературы (книги-36 штук, брошюры-20 штук, листовки - 25 штук, тетради – 13 штук, сотовые телефоны - 15 штук, электронные носители - 15 штук и один ноутбук).

Задержанные лица водворены в ИВС Кадамжайского РОВД, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению их преступных связей.