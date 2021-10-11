В Кадамжайском районе задержали шестерых лидеров "Хизбут-Тахрир"

Госкомитет национальной безопасности в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по ст. 314 (Создание экстремистской организации) УК КР задержал шестерых лидеров религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что под стражу были взяты:
Установлено, что указанные лица проводили религиозные занятия по пропаганде экстремистской идеологии и ежемесячно организовывали так называемые сходки членов РЭО, состоящих более 50 человек из числа жителей города Кызыл-Кия.
Так, в результате проведенных обысков по местам их жительства обнаружено и изъято экстремистские литературы (книги-36 штук, брошюры-20 штук, листовки - 25 штук, тетради – 13 штук, сотовые телефоны - 15 штук, электронные носители - 15 штук и один ноутбук).
Задержанные лица водворены в ИВС Кадамжайского РОВД, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению их преступных связей.