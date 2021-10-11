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ЦИК обучила СМИ и блогеров в Таласе мониторингу выборов

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Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно с Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID было организовало обучение для представителей средств массовой информации и блогеров Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

На встрече участникам рассказали об особенностях выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые назначены на 28 ноября 2021 года, об изменениях, внесенных в конституционный Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", основных этапах выборного процесса, правилах информирования и агитации.

По словам заместителя председателя ЦИК КР Тынчтыка Шайназарова, в рамках подготовки предстоящих парламентских выборов возрастает роль СМИ, особенности новой избирательной системы должны быть полноценнно донесены до каждого избирателя. Было рассказано, как уточнить себя в списке избирателей, как будет проходить голосование по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам. СМИ и блогеров призвали активнее реагировать на нарушения выборного законодательства, направлять заявления о нарушениях в координационные группы оперативного реагирования, которые созданы в каждом избирательном округе. Кроме того, на сайте ЦИК КР есть электронный реестр жалоб https://shailoo.gov.kg/kg/reestr-zhalob-i-narushenij-vybory-JK-28-11-2021/, на котором СМИ и избиратели могут мониторить действия госорганов.

По словам медиа эксперта Авланбека Джумабаева, СМИ и блогеры могут получать необходимые консультации о выборном процессе через Рабочую группу по информированию и агитации ЦИК КР.

"Рабочая группа также осуществляет сбор и систематизацию материалов о нарушениях действующего законодательства, регулирующего порядок проведения предвыборной агитации, допущенных кандидатами, политическими партиями, средствами массовой информации, интернет-изданиями и иными лицами в период избирательной кампании. В Кыргызстане уже обеспечен достоверный подсчет итогов голосования, наша с вами задача не допустить такие нарушения, как подкуп и использование административного ресурса. Своевременное реагирование уже на начальном этапе позволит снизить подобные риски", - сказал он.

Члены Рабочей группы по информированию и агитации ЦИК КР – Наргиза Нанакеева и заместитель председателя Независимого союза журналистов КР Семетей Аманбеков разъяснили участникам, как использовать инструменты фактчекинга в мониторинге выборного процесса, как снизить использование языка вражды в ходе информирования и агитации на выборах.


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URL: https://www.vb.kg/407744
Теги:
выборы, Таласская область, СМИ
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