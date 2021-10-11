Сотрудники МВД КР ищут пропавших без вести в России соотечественников

Представительство МВД КР в России в рамках своей компетенции совместно с территориальными подразделениями МВД России проводит работы по поиску без вести пропавших на территории России соотечественников, которые уже продолжительное время при различных
обстоятельствах не поддерживают связь с родственниками.
Только за 9 месяцев 2021 года в представительство обратились с просьбой об оказании содействия в поиске родственники 64 без вести пропавших на территории России граждан.
С территориальными подразделениями МВД России были проведены совместные мероприятия, направленные на установление местонахождения на территории России. По результатам работ были установлены 57 граждан, из них разыскиваемых в текущем году 47, разыскиваемых с прошлого года – 10.
Из числа разыскиваемых в текущем году установлено в морге без насильственных признаков – 4, неопознанный труп – 1, родство установлено в результате проведенной ДНК экспертизы и в настоящее время проводится процессуальная проверка.
Установлено в реанимации больницы – 1 гражданин, в местах лишения свободы - 8 граждан.
Из числа разыскиваемых с прошлых лет граждан установлено в морге без насильственных признаков – 5, в местах лишения свободы – 1.
Не поддерживали связи с родственниками и бомжевали – 4 человека.
В настоящее время представительством МВД КР в МВД РФ совместно с территориальными подразделениями осуществляются мероприятия,
направленные на установление местонахождения еще семи без вести пропавших граждан. Из них трое граждан разыскиваются с прошлых лет, разыскиваемых в текущем году – четыре человека.
На практике нередко возникают случаи обращения в органы внутренних дел граждан за розыском родственника без вести пропавшего, местонахождение которого длительное время неизвестно и требует более детального изучения. Для установления местонахождения без вести пропавших необходима большая объемная работа. Необходимо установить все обстоятельства исчезновения, провести осмотр места происшествия, также места, где пропавший в последний раз находился.
Опрашиваются лица, которые последними видели пропавшего, свидетели, которые могут что-либо пояснить о произошедшем, выясняются маршруты, по которому пропавший мог идти, ведется поиск видеокамер по пути его возможного следования.
Представительство МВД КР в МВД РФ обращается с просьбой сообщать любую имеющуюся информацию по вышеуказанным без вести пропавшим лицам на горячую линию по телефону +7(926) 890-87-00 (WhatsApp).