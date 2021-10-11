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Сотрудники МВД КР ищут пропавших без вести в России соотечественников

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- Айжан Мамбеталиева
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Представительство МВД КР в России в рамках своей компетенции совместно с территориальными подразделениями МВД России проводит работы по поиску без вести пропавших на территории России соотечественников, которые уже продолжительное время при различных

обстоятельствах не поддерживают связь с родственниками.

Только за 9 месяцев 2021 года в представительство обратились с просьбой об оказании содействия в поиске родственники 64 без вести пропавших на территории России граждан.

С территориальными подразделениями МВД России были проведены совместные мероприятия, направленные на установление местонахождения на территории России. По результатам работ были установлены 57 граждан, из них разыскиваемых в текущем году 47, разыскиваемых с прошлого года – 10.

Из числа разыскиваемых в текущем году установлено в морге без насильственных признаков – 4, неопознанный труп – 1, родство установлено в результате проведенной ДНК экспертизы и в настоящее время проводится процессуальная проверка.

Установлено в реанимации больницы – 1 гражданин, в местах лишения свободы - 8 граждан.

Из числа разыскиваемых с прошлых лет граждан установлено в морге без насильственных признаков – 5, в местах лишения свободы – 1.

Не поддерживали связи с родственниками и бомжевали – 4 человека.

В настоящее время представительством МВД КР в МВД РФ совместно с территориальными подразделениями осуществляются мероприятия,

направленные на установление местонахождения еще семи без вести пропавших граждан. Из них трое граждан разыскиваются с прошлых лет, разыскиваемых в текущем году – четыре человека.

На практике нередко возникают случаи обращения в органы внутренних дел граждан за розыском родственника без вести пропавшего, местонахождение которого длительное время неизвестно и требует более детального изучения. Для установления местонахождения без вести пропавших необходима большая объемная работа. Необходимо установить все обстоятельства исчезновения, провести осмотр места происшествия, также места, где пропавший в последний раз находился.

Опрашиваются лица, которые последними видели пропавшего, свидетели, которые могут что-либо пояснить о произошедшем, выясняются маршруты, по которому пропавший мог идти, ведется поиск видеокамер по пути его возможного следования.

Представительство МВД КР в МВД РФ обращается с просьбой сообщать любую имеющуюся информацию по вышеуказанным без вести пропавшим лицам на горячую линию по телефону +7(926) 890-87-00 (WhatsApp).


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URL: https://www.vb.kg/407746
Теги:
МВД, розыск, Россия, Кыргызстан, пропавшие без вести
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