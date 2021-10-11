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Представитель Кыргызстана войдет в Межгоссовет судебных экспертиз СНГ

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- Евгений Денисенко
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В СНГ будет создан Межгосударственный совет руководителей органов судебных экспертиз. Проект соответствующего соглашения обсужден в штаб-квартире Содружества на прошедшем в видеоформате заседании экспертной группы с участием представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Рассмотрев поступившие от государств замечания и предложения к документу, эксперты доработали документ. И теперь он будет направлен в страны Содружества для согласования.

Судебно-экспертная деятельность, подчеркнули в Исполкоме СНГ, является важным элементом противодействия международной организованной преступности. От качества и эффективности такой деятельности напрямую зависят возможности реализации прав гражданами государств Содружества на справедливое разбирательство дела, в разумный срок, независимым и беспристрастным судом.

И это обуславливает необходимость придания сотрудничеству в данной сфере нового качества, перехода к долгосрочному, системному и многостороннему взаимодействию. Основной целью развития партнерских отношений в сфере судебно-экспертной деятельности названо совершенствование защиты прав и свобод граждан и интересов своих государств посредством проведения объективных научно обоснованных экспертиз и экспертных исследований.

Предполагается, что в состав Совета войдут руководители органов судебных экспертиз стран Содружества. При этом каждое государство будет иметь один голос. Межгоссовет будет определять приоритетные направления сотрудничества, осуществлять информационно-аналитическую и научно-методическую работу, координировать программы технического содействия, взаимодействие соответствующих структур и иных заинтересованных национальных служб и ведомств.


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URL: https://www.vb.kg/407747
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