Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

В Московском районе задержали группу скотокрадов

173  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в Московском районе задержана группа из пяти человек по подозрению в краже скота. Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйского района, 10 октября в ОВД Московского района с заявлением обратился 38-летний С.М., который сообщил, что неизвестные лица похитили у него из сарая мелко-рогатый скот общей стоимостью более 20 000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по подозрению в совершении преступления были задержаны пять человек: С.У.,2002, Н.А., 1998 года рождения, К.И., 2002 года рождения, М.Ы., 2001 года рождения и Д.М., 1999 года рождения.

В ходе следствия сотрудниками милиции было установлено причастность данных лиц еще к четырем случаям краж скота.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС ОВД Московского района. Кроме того устанавливается причастность задержанных еще к другим аналогичным фактам краж скота на территории Чуйской области. Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407750
Теги:
ГУВД, кража, скотокрадство, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  