В Московском районе задержали группу скотокрадов

В Кыргызстане в Московском районе задержана группа из пяти человек по подозрению в краже скота. Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйского района, 10 октября в ОВД Московского района с заявлением обратился 38-летний С.М., который сообщил, что неизвестные лица похитили у него из сарая мелко-рогатый скот общей стоимостью более 20 000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по подозрению в совершении преступления были задержаны пять человек: С.У.,2002, Н.А., 1998 года рождения, К.И., 2002 года рождения, М.Ы., 2001 года рождения и Д.М., 1999 года рождения.

В ходе следствия сотрудниками милиции было установлено причастность данных лиц еще к четырем случаям краж скота.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС ОВД Московского района. Кроме того устанавливается причастность задержанных еще к другим аналогичным фактам краж скота на территории Чуйской области. Досудебное производство продолжается.