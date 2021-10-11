Выборы-2021: в бой идут одни старики

В выходные прошли партийные съезды ряда партий и были обнародованы первые партийные списки. Из них видно, что фактически обновления политической элиты не предвидится - в бой идут одни старики. Новых, незасвеченных имен практически нет, а те, молодые политики, кто баллотируется уже занимали какие-то должности, на которых себя никак не проявили.

"Улуттар Биримдиги" + "Ар-Намыс"

Объединившиеся "Улуттар Биримдиги" и "Ар-Намыс" пока не обнародовали партийный список, однако, скорее всего, его возглавят экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов и бывший премьер-министр Феликс Кулов.

Пока трудно сказать о том, какова будет выборная стратегия этого объединения, непонятно какой идеологии они будут придерживаться. Вместе с тем, четко видно, что опираться будут на кадры, которые уже не первое десятилетие принимают участие во всех политических баталиях.

Отношение к власти: они будут лояльны к власти, если критика и будет, то конструктивная.

"Ата Мекен" + "Реформа"

В минувшие выходные съезд провели ата-мекеновцы. По его итогам была озвучена первая пятерка в партийном списке кандидатов. В нем только один дебютант – журналист-расследователь Али Токтакунов.

Список возглавил лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, ранее обещавший отойти от политических дел. Понятно, что своим авторитетом, репутацией, опытом он напрочь затмевает всех остальных - и социалистов, и реформаторов.

Отношение к власти: критика ради популярности и поиск компромисса с властью, это политическое кредо Текебаевых, который, очевидно, остается мощным лидером своего политобъединения.

"Бутун Кыргызстан"

Список кандидатов от "Бутун Кыргызстан" возглавит лидер партии Адахан Мадумаров. В него также включены лидер "Коммунистической партии Кыргызстана" Исхак Масалиев, депутаты парламента Эмиль Токтошев и Аккулу Бердиев, бывший глава Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев, активистка Орозайым Нарматова.

То есть "Бутун Кыргызстан" будут "вытягивать" на себе Адахан Мадумаров и Исхак Масалиев. Они, скорее всего, будут придерживаться левой риторики – попытаются повторить успех российских коммунистов на недавних выборах в Госдуму.

Кроме того, не стоит забывать о том, что у Мадумарова есть гарантированная поддержка по крайней мере 7 процентов избирателей, которую он набирает из выборов в выборы.

Отношение к власти: скорее всего от них и будет исходить самая жесткая критика власти, поскольку и Мадумаров, и Масалиев бывают чересчур бескомпромиссными и прямолинейными.

"Ата-Журт Кыргызстан"

В этой партии превалируют представители среднего поколения, которые еще пять лет назад считались политической молодой порослью. Под номером один от этой политорганизации баллотируется ее лидер Айбек Маткеримов. На втором месте в списке руководитель партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев. Равшан Сабиров идет под номером три, за ним - бывший заместитель директора Центра судебного представительства правительства Джамиля Исаева. Замыкает первую пятерку списка экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

Отношение к власти: это партия, которую называют провластной, она изначально транслирует приверженность всем тем реформам, которые намерено реализовать действующее руководство страны.

"Азаттык"

Партия "Азаттык" также утвердила список на выборы. В число ее кандидатов вошли такие известные политики как Исмаил Исаков (лидер партии), Медеткан Шеримкулов, Ишенбай Кадырбеков, Жылдызкан Жолдошева, Ахматбек Келдибеков, Бактыбек Калмаматов, Мыктыбек Арстанбек и другие. По словам Жылдызкан Жолдошевой, под флагом партии "Азаттык" для участия в парламентских выборах объединились семь партий, в их числе "Нур", "Бирик" и другие.

Команда получилась достаточно сильная, но у нее есть слабость: некоторые кандидаты имеют личную обиду на власть. И эта обида может испортить картину политической борьбы. VB.KG ранее писала уже, что за этим политическим объединением стоят очень влиятельные люди Кыргызстана.

Отношение к власти: критика с элементами личной обиды.

Недавно президент заявил, что будущие выборы – это возможность на люстрацию в политике. Но уже сегодня понятно, что провести ее будет сложно, поскольку в выборных списках будут значится в основном имена политических "старичков".

Что ж, такой политический инструмент, когда в первые ряды вытаскивают ветеранов политических боев, не первый раз используется в Кыргызстане. Но, нужно понимать, что в нынешних реалиях это вряд ли сработает. У обновленного электората совершенно иные ценности, чем даже 10 лет назад, другие авторитеты и другие приоритеты в жизни.