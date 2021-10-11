Таджикистан причислили к странам с наивысшим уровнем риска отмывания денег

Таджикистан является страной с наиболее высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в мире, говорится в докладе Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (Global Initiative against Transnational Organized Crime).

В публикации отмечается, что в Таджикистане созданы оперативные группы для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма, однако страна остается уязвимой из-за преобладания наличных операций, проблем в банковской системе, а также из-за значительной теневой экономики.

При этом подчеркивается, что борьба против отмывания денег не является политическим приоритетом республики.

В целом, авторы доклада считают финансово-экономическую среду Таджикистана "непривлекательной для бизнеса", а банковский сектор страны, по их мнению, "остается на грани коллапса".

Напомним, в настоящее время в Таджикистане проходит амнистия незадекларированных денег и имущества граждан страны, которая продлится до июля предстоящего года.

Руководство Национального банка Таджикистана летом этого года заявило, что не владеет примерными данными об объеме теневой экономики республики, хотя в регуляторе работает специальный департамент финансового мониторинга, которые занимается именно этими вопросами.

Ранее Международный валютный фонд в своем докладе указал, что неофициальная экономика в Таджикистане равняется более 30% ВВП республики.

"Возможно, объем теневой экономики равняется 30% ВВП, но поскольку речь идет о скрытой экономике, определить это очень сложно", - сказал "Азия-Плюс" глава НБТ Хоким Холикзода.

Источник: asiaplustj.info