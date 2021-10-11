В России уменьшилось количество трудовых мигрантов

Сегодня в России в сравнении с допандемийным периодом находится меньше мигрантов, чем ранее. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, сейчас в стране пребывает до семи миллионов мигрантов, среди них есть "незначительное число нелегальных".

Напомним, что после 30 сентября текущего года прекратил свое действие Указ президента РФ, предусматривающий определенные послабления для иностранных граждан. До этого момента у них было время, чтобы оформить документы на новый период пребывания в России или на самостоятельный отъезд. С 1 октября прекратил свое действие временный запрет на применение к иностранцам мер по принудительному удалению за пределы России, с последующим установлением запрета на повторный въезд, а также решений о нежелательности нахождения в стране, неразрешении въезда и сокращении срока временного пребывания.

По словам почетного председателя Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкула Аттокурова, за минувшие месяцы уменьшилось и количество граждан КР, прибывающих в Россию на заработки. Такая тенденция наблюдается, несмотря возобновившееся и активизирующееся авиасообщение между обеими странами.

Аттокуров считает, что некоторые кыргызстанцы не спешат с трудоустройством в России по причине ужесточившихся норм миграционного законодательства в ней, повышения ответственности за их нарушение. Но такие настроения свойственны преимущественно некоторым из новичков. Многие их соотечественники, имевшие опыт и место работы здесь, по-прежнему стремятся продолжить ее.

Тем же, кто впервые приезжает на заработки, помочь с трудоустройством старается и диаспора.

"У нас, - говорит Аттокуров, - налажены контакты с различными строительными, другими организациями, нуждающимися рабочей силе. Поступающую информацию о вакасиях передаем при личном обращении к нам, размещаем ее на своих диаспоральных чатах, направляем в службу миграции Кыргызстана. Многие российские работодатели выступают за заключение договора еще в самой республике, с тем, чтобы по прибытии в конкретный регион, на конкретный объект кыргызстанцы строго придерживались соблюдения этого документа, не отправлялись затем в поисках других заработков. В подобных случаях в неприятной ситуации оказываются и отправляющие мигрантов коммерческие структуры, и принимающая сторона".