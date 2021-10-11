В РФ ожидают более полумиллиона соотечественников-переселенцев

Свыше 500 тысяч человек присоединятся в предстоящие годы к участникам Государственной программы содействия добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом. Этому поспособствуют, по информации СМИ, дальнейшие меры по расширению возможностей данного документа.

На реализацию следующего этапа программы отводится почти десять лет, он должен быть завершен к 2030 году. Чтобы выполнить поставленные задачи, предусматривается объединение усилий двух ведомств: министерств иностранных и внутренних дел. Из их сотрудников будут создавать группы, которые займутся популяризацией программы среди зарубежных соотечественников.

Государственная программа по оказанию поддержки добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она вступила в силу в 2006 году, в последующие годы совершенствовалась и настоящее время успешно реализуется на территории уже 80 субъектов РФ. Исключение составляют Крым, Севастополь, Москва и Московская область, Санкт-Петербург.

Цель программы - оказать содействие в переселении тем соотечественникам, которые осознано приняли решение вернуться на родину, обеспечить им переезд с наименьшими материальными затратами, помочь в оформлении правового статуса на территории России и обеспечить работой.

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы предусматривает совершенствование механизмов реализации и этой госпрограммы. Например, в 2020 году был увеличен список членов семьи участника программы, которые имеют право вместе с ним переселиться в Россию, в перечень добавили и приемных родителей.

Также упрощен процесс получения российского гражданства: из процедуры его оформления убрали требование об отказе от имеющегося у соотечественников другого гражданства.

С прошлого же года статус территории приоритетного заселения закреплен за субъектами РФ, входящими в состав Дальневосточного федерального округа. Переселенцы, выбирающие для себя ДФО, получают в 5 раз больше подъемных, чем в случае с другими регионами страны.

По данным МВД РФ, по состоянию на второй квартал текущего года заявки на участие в программе подали почти двадцать тысяч человек. Всего же за минувшие годы количество ее участников достигло миллиона человек. Среди них преимущественно граждане стран ближнего зарубежья, включая Кыргызстан. Переселенцы из этой республики выбирают различные регионы РФ, в числе которых Калининградская, Свердловская области, Алтайский край и другие.