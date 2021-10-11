Искендер Шаяхметов: Мужчина подбежал к машине и смаху ударил водителя

Как сообщил VB.KG директор Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов, 9 октября днем родственник беременной женщины напал на водителя скорой помощи, которая приехала забрать ее в роддом, за то, что тот якобы долго ехал.

Как пояснил Искендер Белекович, в службе существует железное правило: на вызов к беременным женщинам в случае, если занята специализированная бригада выезжает любая другая, которая свободна. В тот день таковой оказалась педиатрическая бригада, которая в момент вызова возвращалась в центр и находилась в районе Кузнечной крепости. А вызов к беременной женщине поступил из дома по улице Тимура Фрунзе, то есть, по сути, на другом конце города. И бригада помчалась по сигналу.

По словам Шаяхметова, она приехала через 25 минут. Встретил "скорую" здоровенного вида мужчина в форме секьюрити нецензурной бранью. Он был в ярости. Подбежал к машине и смаху ударил водителя кулаком в лицо через открытое окно. Затем вытащил его из кабины и начал избивать на улице. Врачи кричали, требовали прекратить избиение. А в это время беременная жена хулигана, которая ждала пятого ребенка и к которой бригада мчалась через весь Бишкек, кидала в них камни.

Через несколько минут подъехало такси, и супруги как победители уехали с места ЧП.

Врачам же пришлось вызывать коллег к своему пострадавшему водителю, которого увезли в отделение нейротравмы.

"К сожалению, это не первый случай нападения на бригады скорой помощи, да и медикам в стационарах тоже достается от пациентов и их родственников, - говорит Искендер Шаяхметов. - И такое будет продолжаться бесконечно, пока не примут закон, защищающий медработников при исполнении ими своих служебных обязанностей. Во всех законодательных актах прописаны права пациентов, но нигде не говорится об их ответственности за свое поведение".

Пока же преступники, а как их назвать иначе, уходят от ответственности любыми путями, в лучшем случае отделываются штрафами.

По словам Шаяхметова, медработники намерены инициировать законопроект об их защите при исполнении ими своих служебных обязанностей, и надеются, что новый состав ЖК примет его. Такой закон есть во многих странах, в том числе у наших ближних соседей. И там такого беспредела по отношению к медицинским работникам нет.

Кстати, в тот день город из-за действий хулигана остался без педиатрической бригады, которых и так не хватает, и кому-то пришлось ждать вызова дольше. Работа на "скорой" ответственная и тяжелая, и в придачу еще и опасная. Как сказал в интервью VB.KG Искендер Шаяхметов, даже на выделенные КГМА и КРСУ бюджетные места по специальности "врач скорой помощи" не нашлось желающих, а это тревожный звонок.

Пострадавший водитель скорой помощи подал заявление в Ленинское УВД. О результатах расследования преступления VB.KG обязательно сообщит.