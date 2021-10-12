Претендентов на "Нобелевку" по экономике было много, лауреаты – трое из США

Как отметила в экспресс-комментарии для VB.KG директор Института экономики имени академика Джумагула Алышбаева Национальной академии наук КР доктор экономических наук Токтобюбю Дыйканбаева, в этом году на премию Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля номинировалось "огромное количество претендентов, более 250 кандидатов. Направления исследований очень разные, среди них много исследований, выходящих за рамки экономической науки. К примеру, бельгийская исследователь расовой и гендерной дискриминации на рынке труда Марианна Бертран".

Однако в итоге, как было объявлено сегодня, 11 октября, в прямом эфире из Стокгольма, Нобелевскую премию по экономике 2021 года (неофициальное название Премии Шведского банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля) получили трое исследователей из США. Первую половину получил Дэвид Кард, другую - Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Кард награжден за его исследования влияния на рынок труда минимальной заработной платы, иммиграции и образования. Ангрист и Имбенс получили высокую оценку "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Из остальных претендентов на премию по экономике имени Нобеля, которые наверняка будут номинироваться и в будущие годы, доктор экономических наук Дыйканбаева особо выделила претендентов нынешнего года ученых-экономистов Мокира и Голдин:

- На мой взгляд, премию можно было бы дать израильскому профессору Джоэль Мокиру, занимающемуся исследованиями истории, культуры и экономических последствий технического прогресса. Это является серьезной междисциплинарной темой, обладающей действительной новизной. Но, учитывая мировую политическую ситуацию, возможно, лауреатом может стать американка Клаудия Голдин по исследованиям гендерного экономического неравенства, - полагает Токтобюбю Дыйканбаева.