Новая партия вакцин AstraZeneca прибыла в Кыргызстан

Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития, в страну поступило более 55 тысяч доз вакцины AstraZeneca из Польши. До этого более 40 тысяч доз этой вакцины Кыргызстану передал Азербайджан.

Заместитель посла Польши Томаш Коллат сказал, что предоставленные вакцины – это продолжение помощи братскому кыргызскому народу. Он отметил, что в разгар пандемии весной 2020 года группа польских врачей приезжала в Кыргызстан для обмена опытом и непосредственного лечения больных коронавирусом.

"Евросоюз и страны-участницы ЕС поддерживают Кыргызстан с самого начала пандемии. Были предоставлены медицинские изделия, средства индивидуальной защиты, оказана психологическая и консультационная помощь. После разработки вакцин был предоставлен доступ к ним через программу COVAX, в которую ЕС вложил 2,5 миллиарда евро. Борьба с пандемией требует всеобщих усилий, и только вместе мы можем преодолеть эти непростые времена", - отметил посол Европейского союза Эдуард Ауэр.

Замминистра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов поблагодарил правительство Польши за предоставленную помощь и отметил, что полученный груз будет распределен по пунктам вакцинации сразу же.