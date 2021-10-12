Чинара Бекбасарова: Закон о запрете на курение вводится поэтапно

Как сказала координатор по борьбе с табакокурением Минздрава Чинара Бекбасарова, согласно новому Закону "О защите здоровья граждан КР от последствий употребления табака, никотина и воздействия табачного дыма", планируется, что с 12 октября во всех точках общественного питания и во всех общественных и рабочих местах - гостиницах, на остановках общественного транспорта, в подъездах и так далее - вводится запрет на курение сигарет, в том числе электронных и кальянов.

По словам Чинары Бекбасаровой, закон вводится поэтапно. На первом этапе предусмотрены именно такие меры.

Так ли он был необходим?

- Крайне необходим. Старый, от 2006 года, безнадежно устарел. Принятый полностью запрещает рекламу табака - прямую и косвенную. Первый разрешал ее в местах торговли. И эта мера оказалась хорошей лазейкой для импортеров, которые начали проводить рекламные трюки: мол, купи сигареты этого бренда и получишь, допустим, в подарок зажигалку.

Согласно новому закону, в течение шести месяцев после его выступления в силу будет полностью запрещена реклама в местах торговли и выкладка табачных изделий. Сигареты станут храниться в закрытых шкафах, названия их - указываться только в списках, которые будут у продавца. Каждый курящий сможет из него узнать, есть ли нужные ему сигареты в продаже. Последний закон полностью запрещает и спонсорство производителей табака.

Но самое главное, на мой взгляд, то, что представители табачной промышленности не могут участвовать при разработке или внедрении любого документа, связанного с борьбой против табака, а стало быть, продвигать свои интересы.

Вы надеетесь, что закон будет соблюдаться?

- В ЖК сейчас находятся еще два законопроекта, которые были инициированы вместе с основным, уже принятым. Один касается рекламы, другой - ответственности за нарушения антитабачного законодательства. В нем еще более ужесточаются штрафные санкции. Но эти законопроекты рассмотрят чуть позже. В новом законе штрафные санкции станут применяться по девяти категориям. Если, допустим, физическое лицо, то есть обычный человек, закурило в общественном месте, то с него могут взять штраф в тысячу сомов. С юридических лиц штрафы - от 13 до 28 тысяч сомов. За нарушения будут привлекаться владельцы кафе, магазинов. Если, допустим, продавец киоска продает сигареты несовершеннолетним, то его оштрафуют на 10 тысяч сомов. Сигареты, к сожалению, по–прежнему будут продаваться в киосках, якобы из–за сложной экономической ситуации. Мы не смогли эту норму отстоять.

Основными же надзорными органами назначены МВД, Минздрав, Антимопольное агентство.

Рисунки на пачках сигарет дают эффект?

- Да, и очень сильный. На телефон нашего колл–центра после того, как появились сигареты с рисунками, обрушился шквал звонков. Мы консультировали больных даже по полчаса. Была очень большая заинтересованность у населения бросить курить. И мониторинг, проведенный нами через год, показал, что 28 процентов позвонивших тогда в колл–центр, бросили курить.

Кстати, колл–центр работает круглосуточно: с 9.00 до 21.00 звонки принимают наши консультанты, кроме воскресенья, с 9 вечера до 9 утра работает автоответчик, который дает четкий ответ на заданный вопрос.

Согласно новому закону, на упаковках нагревательных табачных изделий, электронных сигаретах, кальянной посуде также будут нанесены медицинские предупреждения с рисунками о вреде курения.

На недавнем совещании Евразийской экономической комиссии шел разговор о замене старых рисунков на новые и об увеличении их площади. Вместе со специалистами пяти стран мы сейчас их обсуждаем. Также предлагается нагреваемые табачные изделия включить в технический регламент на табачные изделия. Но идет сильное лобби в рамках ЕАЭС со стороны табачной промышленности.

Сейчас в городе на каждом шагу кальянные центры. Их все закроют?

- Курение кальяна, повторяю, запрещается в общественных местах. Кальянные центры считаются таковыми и, согласно новому закону, должны быть закрыты. Сейчас они представляют огромную опасность для подростков. Около трети из них уже пробовали кальян. Это очень много. Тем более, как установлено, владельцы кальянных не дезинфицируют посуду неделями. Многие страны ввели запрет на работу кальянных центров в период пандемии. Так как они рассадник многих инфекционных болезней, в том числе коронавируса.

Кстати, связь между ковидом и потреблением табака прямая: смертность среди курящих очень высокая, на 50 процентов выше, чем среди некурящих, и тяжелых случаев среди заболевших тоже больше.

мнение эксперта

- До 80 процентов людей в мире умирает от неинфекционных заболеваний: сердечно–сосудистых, онкологических, легочных и сахарного диабета, - отметила национальный советник ВОЗ Алийна АЛТЫМЫШЕВА.

В Кыргызстане 50 процентов умерших от неинфекционных болезней скончались от сердечно–сосудистых болезней. И один из главных риск–факторов - это употребление табака.

ВОЗ вместе с другими организациями провела исследование по экономической эффективности в борьбе с неинфекционными заболеваниями в Кыргызстане и выяснилось, что мы теряем 4 процента ВВП из–за большой смертности людей, причем экономически активных. В Кыргызстане каждый третий человек умирает до 70 лет.

И мы могли изменить эту ситуацию, если бы больше внедряли профилактику неинфекционных болезней. Люди курят, неправильно питаются, мало двигаются, имеют лишний вес. Подсчитано, что если вложить в борьбу с табаком один сом, то обратно можно получить четыре сома. Огромная эффективность.

В Кыргызстане больше курят, чем в других странах ЦА. Если взять последние исследования 2013 года, то у нас 25 процентов населения курят. Есть исследование Джорджтаунского университета специально для Кыргызстана, которое показало, что в стране насчитывается 426 тысяч мужчин работоспособного возраста, которые курят. Если мы не будем внедрять все меры по борьбе с табаком, которые прописаны в новом законе, то можем потерять половину из них - а это 213 тысяч мужчин в трудоспособном возрасте. Огромная сила! И страна вряд ли будет эффективно экономически развиваться, если не будем заботиться о мужском населении. У нас умирает в два с половиной раза больше мужчин до 70 лет, чем женщин, потому что те много курят. И принятие нового закона является большим достижением общественного здравоохранения Кыргызстана.

63 процента курящих в КР, согласно исследованию, никогда не спрашивают у окружающих, можно ли им закурить. 43 процента населения подвергается пассивному курению в общественном транспорте, где дымят водители. И это большая проблема.

Одна из эффективных мер борьбы с курением - это повышение налога на табачные изделия. Те, кто курили, так и будут курить, но если говорить о молодежи, то молодому человеку непросто будет купить пачку сигарет, которая стоит дорого. В Европе, например, пачка сигарет стоит в среднем 7 евро. Данная мера, конечно, больше направлена на молодежь.