В Бишкеке пройдет неделя турецкого кино с участием артистов из Турции

В Бишкеке пройдет неделя турецкого кино, организованная ассоциацией "Йерли Дүшүнже" при поддержке Департамента кинематографии Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и Посольства Турецкой Республики в Кыргызской Республике.

Показ фильмов пройдет 16-20 октября 2021 года в кинотеатре Манас в Бишкеке.

Церемония открытия недели турецкого кино в Бишкеке начнется 16 октября 2021 года с в кинотеатре "Манас" с показа фильма "Чудо в камере 7" режиссера Мехмета Ада Озтекин.

По замыслу организаторов мероприятия, цель данного мероприятия - построить еще один мост взаимоотношений между Кыргызстаном и Турцией, а также предоставить кыргызстанцам возможность ознакомиться с турецким кинематографом.

Все фильмы будут показаны бесплатно. При этом, после показов фильмов зрители могут пообщаться с артистами и создателями кинофильмов.

Зрителям из Кыргызстана будут представлены следующие фильмы: