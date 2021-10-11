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В Бишкеке пройдет неделя турецкого кино с участием артистов из Турции

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке пройдет неделя турецкого кино, организованная ассоциацией "Йерли Дүшүнже" при поддержке Департамента кинематографии Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и Посольства Турецкой Республики в Кыргызской Республике.

Показ фильмов пройдет 16-20 октября 2021 года в кинотеатре Манас в Бишкеке.

Церемония открытия недели турецкого кино в Бишкеке начнется 16 октября 2021 года с в кинотеатре "Манас" с показа фильма "Чудо в камере 7" режиссера Мехмета Ада Озтекин.

По замыслу организаторов мероприятия, цель данного мероприятия - построить еще один мост взаимоотношений между Кыргызстаном и Турцией, а также предоставить кыргызстанцам возможность ознакомиться с турецким кинематографом.

Все фильмы будут показаны бесплатно. При этом, после показов фильмов зрители могут пообщаться с артистами и создателями кинофильмов.

Зрителям из Кыргызстана будут представлены следующие фильмы:

  1. "Чудо в камере 7"
  2. "Баскетбольное кольцо"
  3. Маузер
  4. "Жизнь любви"
  5. "Мадыра Баштар: Киндик-Тобе" (анимационный фильм)
  6. Жизнь и мы


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URL: https://www.vb.kg/407770
Теги:
кино, Турция, Бишкек, Кыргызстан
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