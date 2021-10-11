Молодые экоактивисты Кыргызстана призвали ООН помочь в вопросе "Кумтора"

Сегодня, 11 октября, в Бишкеке прошла акция общественного объединения "Сохраним Тянь-Шань". Молодые активисты собрались у Дома ООН, чтобы заявить всему миру об экологических преступлениях канадского инвестора.

"Наше объединение неоднократно заявляло об экологических нарушениях при разработке "Кумтора". В результате двадцатилетней деятельности канадской компании были уничтожены два ледника – Лысый и Давыдова, загрязнена река Нарын. В 1998 году в результате разлива цианида в реке Барскоон погибли более 20 человек и более 60 стали инвалидами. Мы думали, эта катастрофа предотвратит новые экопреступления. Но 3 октября наши специалисты обнаружили на "Кумторе" новые нарушения – захоронение под землей химических реагентов и техники – более 10 автомобилей", – рассказала руководителя ОО Канышай Ырысбек кызы.

Активисты-экологи подготовили видеообращение и резолюцию на английском языке на имя Генерального секретаря Организации Объединенных наций Антониу Гутерриша, в которых призывают ООН к содействию в объективном информировании мирового сообщества о проблемах "Кумтора".

"Мы вышли на акцию не кричать, а официально и грамотно заявить о своей активной гражданской позиции. Мы хотим, чтобы мировая общественность знала, как Centerra Gold. Inc. более 20 лет варварски работала на нашей территории, оставив страшные последствия. Мы возмущены тем, что после этого у канадской компании еще хватает наглости подавать на Кыргызстан в суд", – заявила Ырысбек кызы.

"Учитывая, что судебные тяжбы вокруг месторождения "Кумтор" набирают обороты, – отметила она, – Кыргызстану важно ясно и четко выразить свое мнение по этому поводу и донести его до мировой общественности".

Активисты требуют справедливого наказания для Centerra Gold. Inc. за нанесенный ущерб природе Кыргызстана. Они поражаются, что до сих пор никто не был привлечен к ответственности за экологические преступления на "Кумторе".