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Чиновники Минсельхоза и логистические компании создали коррупционную схему

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- Нина Ничипорова
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Чиновники Минсельхоза и представители логистических компаний Кыргызстана создали коррупционную схему. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ Кыргызстана.

Государственным комитетом национальной безопасности КР проведен анализ процедур перемещения отечественной сельхозпродукции в страны ЕАЭС. В результате была выявлена группа должностных лиц и отдельных компаний, вступивших в сговор и создавших искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы республики.

Как отмечают в ГКНБ, из-за этого сельхозпроизводители вынуждены были выплачивать крупные суммы денег должностным лицам и логистическим компаниям для беспрепятственного перемещения продукции в государства ЕАЭС.

По результатам проведенного следствия задержаны и привлечены к уголовной ответственности отдельные должностные лица Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов и представители логистической компании, организовавшие эту коррупционную схему.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия. ГКНБ продолжает работу по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/407772
Теги:
ГКНБ, Минсельхоз, коррупция
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