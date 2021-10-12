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Бишкекский школьник оказался в ментальной арифметике сильнее всех в мире

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- Александр Тузов
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Одиннадцатилетний бишкекчанин Артем Меркин, ученик 5-го класса, был приглашен на прошлой неделе на прием к министру образования и науки Болотбеку Купешеву для получения "Благодарственного письма".

В красочно оформленном письме говорится, что "Министерство образования и науки выражает благодарность Меркину Артему за участие и представление Кыргызской Республики на Международной олимпиаде по ментальной арифметике в городе Дубай".

Однако в беседе с 5-классником Меркиным министр Купешев поставил вопрос шире, говорил о победах Артема и в целом ряде других олимпиад: "Ты – гордость нашей страны! Желаем тебе побед в новых международных олимпиадах!" – сказал министр.

Как сообщила VB.KG семья Артема, всего он успешно выступал на 74 олимпиадах, начиная с бишкекской городской олимпиады в мае 2017-го.

А вот каковы достижения Артема Меркина только последних нескольких месяцев, с мая по сентябрь 2021-го:

- Международная онлайн-олимпиада MINDKILLS - 1-е место.

- Международная онлайн-олимпиада GEN.OM. Олимпийская система оценок – 2-е место.

- IV Уральская онлайн-олимпиада SMARTY KIDS. 1-е Место, Золотая медаль на самом высоком уровне Profi.

- Международная онлайн-олимпиада Abakus. Олимпийская система оценок – Победитель, 1-е Место.

– Международная онлайн-олимпиада, организованная Всемирной Ассоциацией Ментальной Арифметики Профессионалов (UAMAP) и крупнейшей мировой ассоциацией SAMA GLOBAL. Победитель олимпиады, завоевал звание чемпиона.

– Международная офлайн-олимпиада в городе Казань, организованная UAMAP и SAMA GLOBAL. Победитель олимпиады, завоевал звание чемпиона.

– Мировой онлайн-чемпионат по ментальной арифметике UCMAS ONLINE OPEN CHALLENGE с участием 5000 человек из 85 стран мира – 2-е место.

– Международная олимпиада "II Кубок Азии по ментальной арифметике. Иссык-Куль - 2021". Победитель олимпиады, завоевал звание cуперчемпиона.

- ОАЭ, город Дубай. Мировая олимпиада по ментальной арифметике WAMAS. Завоевал звание суперчемпиона.

Сейчас Артем готовится к республиканской олимпиаде по ментальной арифметике 12 декабря и к международной олимпиаде по ментальной арифметике в Египте в мае будущего года.

Кроме ментальной арифметики Артема очень интересует робототехника. Артем уже решил, что его главным занятием во взрослой жизни станет создание роботов для использования их в народном хозяйстве.


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URL: https://www.vb.kg/407775
Теги:
Министерство образования, ОАЭ, чемпионат мира, школа, Соревнования
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