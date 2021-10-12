В Кыргызстане встретятся министры внутренних дел стран СНГ

До полутора десятков вопросов обсуждено на очередном заседании Совета министров внутренних дел государств СНГ. Оно прошло в режиме видеоконференции, участие в нем приняли делегации правоохранительных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполкома Содружества и Антитеррористического центра СНГ.

В числе тем, рассмотренных на заседании, - развитие деятельности базовых организаций в сфере борьбы с преступностью, сотрудничество в предотвращении преступлений, совершаемых с использованием блокчейн-технологий и криптовалюты, в раскрытии преступлений в сфере информационных технологий, в том числе интернет-мошенничеств, профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы и другие..

Выступивший на заседании министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подчеркнул, что, несмотря на введенные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, правоохранительным органам Содружества удалось сохранить прежний уровень взаимодействия. В настоящее время апробированы и используются дистанционные форматы проведения многосторонних и двусторонних мероприятий. Создается совместная защищенная инфраструктура информационного обмена с применением специализированной Мультисервисной сети. Текущий массив централизованных учетов Межгосударственного информационного банка составляет более ста двадцати восьми миллионов документов.

Кроме того, под влиянием пандемии усилился процесс цифровизации общества. Граждане переходили на удаленный режим работы и учебы, в связи с чем возрастала их активность в сети Интернет, организации стали чаще задействовать электронные платформы для оказания услуг. Вместе с тем, все эти факторы обусловили дальнейший рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Приоритетным направлением сотрудничества правоохранительных органов государств СНГ, по словам Колокольцева, остается совместное противодействие экстремизму, терроризму, незаконной миграции, наркопреступности. Такие риски возрастают в связи с ситуацией в Афганистане. В современном мире для распространения наркотических средств преступными элементами так же все чаще используются информационно-телекоммуникационные технологии. Владимир Колокольцев предложил коллегам создать Межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках, в целях их блокировки уполномоченными органами стран Содружества. В России подобный реестр существует с 2012 года.

Еще одним значимым фактором региональной безопасности названа миграционная составляющая. В качестве примера взаимодействия в этой области глава МВД РФ привел проведение ежегодной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал". А к числу перспективных направлений отнес реадмиссионный диалог и обмен сведениями о гражданах СНГ, сменивших свои установочные данные с целью въезда в страны Содружества.

Особое внимание участники заседания уделили реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. В рамках нее продолжает осуществляться сотрудничество в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров. Ежегодно в образовательных организациях МВД России по программам высшего и дополнительного профессионального образования обучается более семисот сотрудников правоохранительных органов стран Содружества (включая Кыргызстан).

На заседании также шла речь о подготовке проекта аналогичной программы на 2024–2028 годы и о разработке документа, регулирующего порядок получения и предоставления сведений из информационных баз данных МВД государств СНГ в сфере противодействия хищениям автотранспортных средств.

Следующее заседание Совета министров внутренних дел стран Содружества решено провести в Кыргызстане в сентябре 2022 года.