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Премьер-министр Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами

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Новый японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курильской гряды распространяется суверенитет Токио. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 12 октября, в ходе дебатов в нижней палате парламента.

"На северные территории (так в Японии называют южную часть Курил. - Ред.) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что настроен на переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.

8 октября Фумио Кисида во время выступления на заседании нижней палаты парламента заявил, что мирный договор между Японией и Россией будет заключен только при решении территориального вопроса.

7 октября Кисида провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После нее японский премьер-министр рассказал журналистам, что Япония продолжает претендовать на острова южной части, эта позиция страны остается неизменной. В ходе разговора российская и японская стороны, как заявил Кисида, подчеркнули готовность вести переговоры по мирному договору.

5 октября глава японского МИДа Тосимицу Мотэги заявил, что правительство Японии при новом премьер-министре продолжит активный диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора. По его словам, стороны продолжат переговоры, направленные на развитие отношений между Японией и Россией.

3 сентября президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Он напомнил о поправке в Конституцию, где отмечено, что Южные Курилы - навечно часть России. Однако это не меняет заинтересованности Москвы в заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны, подчеркнул Путин.

4 июня Путин заявил, что японская позиция очень часто менялась начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах Курильской гряды. Он также добавил, что после возобновления переговоров речь шла именно о двух островах, однако позиция Японии вновь изменилась, и речь пошла уже о четырех островах.

Однако Россия и СССР никогда с этим не соглашались, указал глава государства.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирного договора. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

Источник: [url-https://iz.ru/]Известия[/url]


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URL: https://www.vb.kg/407784
Теги:
Владимир Путин, Россия, Япония, премьер-министр
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