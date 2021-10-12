Кыргызстан продолжит участие в международном проекте "Возвращение имени"

В Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат встретилась с российским педагогом, руководителем международного проекта "Возвращение имени" Григорием Скворцовым. Цель этого проекта - поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны узников фашистских концлагерей.

Как рассказали в посольстве КР, собеседники обсудили перспективы реализации проекта на территории Кыргызстана. Григорий Скворцов передал Гульнаре-Кларе Самат подготовленные материалы со списком пропавших без вести воинов-узников фашизма из Киргизской ССР.

Посол выразила благодарность Григорию Скворцову за проделанную работу, направленную на отыскание родственников таких солдат-кыргызстанцев. Список, представленный Скворцовым, посольство размещает на своей официальной странице.

"В концлагерях для советских военнопленных в гитлеровской Германии побывали 6 миллионов человек, погибли почти 4 миллиона, из них как минимум половина имен остаются неизвестными, – цитирует Григория Скворцова "Независимая газета". По его словам, такие воины стали жертвами исторической несправедливости, которую необходимо исправить.

"Тогда, в дни окончания войны, в руках советского командования оказались десятки тысяч документов из концлагерей гитлеровской Германии, в которых была указана судьба солдата, в основном с одной формулировкой: "Умер". Но они все были убраны в архив с грифом "Секретно", а родным выслали извещение о том, что их отец или сын пропал без вести. Сотни тысяч и миллионы семей этих солдат во всех республиках СССР получили лишь страдание на многие годы вперед и до конца своей жизни не знали, где похоронен их родной человек. И это при том, что все лагеря для военнопленных входили в систему уничтожения советских людей, управление которой проводилось войсками СС под руководством Гиммлера", – говорит руководитель проекта "Возвращение имени".

Особенностью этого проекта является участие в его работе военных курсантов, - отмечает "НГ". - Сегодня в этой работе участвуют военные училища и институты из Кыргызстана, Южной Осетии и Абхазии...В работе сегодня находятся десятки тысяч рукописных документов с именами узников фашизма из всех республики Советского Союза".