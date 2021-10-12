Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Кыргызстан продолжит участие в международном проекте "Возвращение имени"

153  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат встретилась с российским педагогом, руководителем международного проекта "Возвращение имени" Григорием Скворцовым. Цель этого проекта - поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны узников фашистских концлагерей.

Как рассказали в посольстве КР, собеседники обсудили перспективы реализации проекта на территории Кыргызстана. Григорий Скворцов передал Гульнаре-Кларе Самат подготовленные материалы со списком пропавших без вести воинов-узников фашизма из Киргизской ССР.

Посол выразила благодарность Григорию Скворцову за проделанную работу, направленную на отыскание родственников таких солдат-кыргызстанцев. Список, представленный Скворцовым, посольство размещает на своей официальной странице.

"В концлагерях для советских военнопленных в гитлеровской Германии побывали 6 миллионов человек, погибли почти 4 миллиона, из них как минимум половина имен остаются неизвестными, – цитирует Григория Скворцова "Независимая газета". По его словам, такие воины стали жертвами исторической несправедливости, которую необходимо исправить.

"Тогда, в дни окончания войны, в руках советского командования оказались десятки тысяч документов из концлагерей гитлеровской Германии, в которых была указана судьба солдата, в основном с одной формулировкой: "Умер". Но они все были убраны в архив с грифом "Секретно", а родным выслали извещение о том, что их отец или сын пропал без вести. Сотни тысяч и миллионы семей этих солдат во всех республиках СССР получили лишь страдание на многие годы вперед и до конца своей жизни не знали, где похоронен их родной человек. И это при том, что все лагеря для военнопленных входили в систему уничтожения советских людей, управление которой проводилось войсками СС под руководством Гиммлера", – говорит руководитель проекта "Возвращение имени".

Особенностью этого проекта является участие в его работе военных курсантов, - отмечает "НГ". - Сегодня в этой работе участвуют военные училища и институты из Кыргызстана, Южной Осетии и Абхазии...В работе сегодня находятся десятки тысяч рукописных документов с именами узников фашизма из всех республики Советского Союза".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407797
Теги:
Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  