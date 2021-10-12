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Суйунбек Касмамбетов назначен государственным секретарем Кыргызстана

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- Наталья Крайнова
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Суйунбек Касмамбетов назначен государственным секретарем Кыргызстана. Соответствующий указ подписал президент страны.

Другим указом он освобожден от должности руководителя администрации президента.

Суйунбек Касмамбетов сменил на посту госсекретаря Чолпонбека Абыкеева.

Биография

Родился 8 апреля 1960 года в г. Нарын Нарынской области. Образование высшее. В 1987 году с отличием окончил Кыргызский государственный университет по специальности "историк".

Трудовую деятельность начал в 1977 году рабочим отд. № 3 Госплемконезавода № 54 в г. Чолпон-Ата. В 1979 работал секретарем комсомольской организации совхоза Госплемконезавода № 54. С 1979 по 1981 годы служил в рядах Советской Армии.

1987–1989 году работал преподавателем Кыргызского государственного университета. С1989 по 1991 годы являлся инструктором идеологического отдела Ленинского райкома компартии Киргизской ССР.

1991–1992 годы - помощник председателя госкомитета по экономике КР. С 1992 по 1993 работал помощником Министра экономики и финансов

КР.

1993-1993 годы - специалист 1 категории отдела информации, печати, опубликования изданий и переводов Верховного совета КР.

1993–1994 годы - второй секретарь посольства Кыргызстана в Республике Беларусь.

С 1995 по 1996 годы являлся помощником заместителя торага Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

1996–2000 годы - руководитель экспертной группы комитета по депутатским полномочиям, этике, работе с общественными объединениями и СМИ Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2000-2000 годы - руководитель экспертной группы комитета по делам молодежи, спорта, туризма, связям с общественными организациями и СМИ Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2000–2005 годы - заместитель руководителя аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

С 2005 по 2008 годы работал заместителем руководителя аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2008–2009 годы - руководитель аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2009–2010 годы - заместитель руководителя аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В 2010 году - заместитель руководителя аппарата временного Правительства Кыргызской Республики, заместитель руководителя администрации президента Кыргызской Республики.

2010–2020 годы - Заместитель руководителя аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В 2020-2021 годы – Руководитель аппарата президента Кыргызской Республики.

7 мая 2021 года назначен руководителем администрации президента Кыргызской Республики.

Награжден государственными наградами: орден "Знак Почета" в 1986 году, медаль "Данк" в 2007 году, Почетная грамота Правительства КР, юбилейная медаль "70 лет Жогорку Кенешу Кыргызской Республики", нагрудной знак "Отличник государственной службы".


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URL: https://www.vb.kg/407802
Теги:
кадры, назначение, Садыр Жапаров
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