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Бишкектеплосеть по жалобе жителей дома проверила систему отопления

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- Наталья Крайнова
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В редакцию VB.KG обратилась жительница 10 микрорайона дома № 33, которая пожаловалась на плохое отопление в квартире.

В ОАО "Бишкектеплосеть" сообщили нашей редакции, что выслали на место специалистов.

"В результате обследования с выездом на место бригады ОАО "Бишкектеплосеть" по адресу 10 микрорайоне, дом №33 установлено, система отопления функционирует в штатном режиме. Параметры на тепловом пункте соответствуют норме, о чем подтверждает составленный акт. Жалоб и претензий от жильцов указанного дома нет.

Для более оперативного и качественного решения проблем, связанных с отоплением и горячей водой ОАО "Бишкектеплосеть" просит заявителя указать точный адрес и контактный телефон", - сообщает по результатам выезда пресс-служба "Бишкектеплосети".

Также, по вопросам отопления и горячей воды, абоненты ОАО "Бишкектеплосеть" могут обратиться в службу поддержки потребителей по номерам 1980 или 611169, 0557 611166,0777 611166,0701 611166.


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URL: https://www.vb.kg/407804
Теги:
Бишкектеплосеть, отопление
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