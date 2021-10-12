Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Президент назначает компетентных лиц, - политолог о новом главе кабмина

579  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель ОФ "Институт мира и развития Центральной Азии" Бакытбек Жумагулов прокомментировал редакции VB.KG принимающиеся законы и связанные с ним последние кадровые назначения президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

"Безусловно, вступивший вчера в силу закон о кабмине и вообще комплекс законов, начиная от закона о кабинете министров до закона о местном самоуправлении и другие, мы должны рассматривать через призму новой Конституции. То есть эти законы приводятся сейчас в соответствие с Основным законом, отвечают его требованиям. В соответствии со всем этим комплексом будет выстроена деятельность исполнительной власти" - сказал эксперт.

Он напомнил, что в соответствии с новой Конституцией, президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, обеспечивает единство государственной власти, координацию и взаимодействие государственных органов, а также президент представляет Кыргызстан во внутренних и международных отношениях.

"Мы видим, что президент возглавляет вертикаль органов исполнительной власти и, учитывая, нынешнюю ситуацию, глобальный кризис, связанный с пандемией COVID-19, повышение цен на продукты и так далее, президенту необходимы компетентные, грамотные люди, разбирающиеся в процессах микро и макро экономики" - считает Бакытбек Жумагулов.

По его словам, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, президент будет менять кабинет министров и на должность премьер-министра и руководителя администрации президента по совместительству, скорее всего, будет назначен человек, имеющий серьезный опыт работы в экономической и финансовых сферах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407806
Теги:
назначение, Кыргызстан, премьер-министр, кабмин, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  