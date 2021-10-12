Президент назначает компетентных лиц, - политолог о новом главе кабмина

Председатель ОФ "Институт мира и развития Центральной Азии" Бакытбек Жумагулов прокомментировал редакции VB.KG принимающиеся законы и связанные с ним последние кадровые назначения президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

"Безусловно, вступивший вчера в силу закон о кабмине и вообще комплекс законов, начиная от закона о кабинете министров до закона о местном самоуправлении и другие, мы должны рассматривать через призму новой Конституции. То есть эти законы приводятся сейчас в соответствие с Основным законом, отвечают его требованиям. В соответствии со всем этим комплексом будет выстроена деятельность исполнительной власти" - сказал эксперт.

Он напомнил, что в соответствии с новой Конституцией, президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, обеспечивает единство государственной власти, координацию и взаимодействие государственных органов, а также президент представляет Кыргызстан во внутренних и международных отношениях.

"Мы видим, что президент возглавляет вертикаль органов исполнительной власти и, учитывая, нынешнюю ситуацию, глобальный кризис, связанный с пандемией COVID-19, повышение цен на продукты и так далее, президенту необходимы компетентные, грамотные люди, разбирающиеся в процессах микро и макро экономики" - считает Бакытбек Жумагулов.

По его словам, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, президент будет менять кабинет министров и на должность премьер-министра и руководителя администрации президента по совместительству, скорее всего, будет назначен человек, имеющий серьезный опыт работы в экономической и финансовых сферах.