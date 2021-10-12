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В КР от продажи радиочастот в бюджет поступило более 750 миллионов сомов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане за 10 месяцев с начала года проведено 10 аукционов по продаже радиочастот. По итогам аукционов в республиканский бюджет поступило 750 миллионов 710, 8 тыс. сом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

23, 24, 27 сентября текущего года Государственное агентство связи при Министерстве цифрового развития провело беспрецедентный онлайн аукцион на радиочастотный спектр.

За счет продажи радиочастот в республиканский бюджет поступило 623 миллионов 376,3 тыс. сом. Победитель первого лота ЗАО "Альфа Телеком" перечислил 281 миллионов 315,5 тыс. сомов.

Победитель третьего лота ООО "Скай Мобайл" перечислил финансовые средства в сумме 342 миллионов 60,8 тыс. сом.

Победитель второго лота ОсОО "НУР Телеком" отказался выкупать радиочастоту 2340-2360 МГц с шириной полосы 20 МГц.

Онлайн аукцион проходил на портале auction.nas.gov.kg., разработанного программистами ГП "Инфоком".

Ранее Государственным комитетом национальной безопасности КР, Военной прокуратурой КР совместно с Государственным агентством связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики была проведена работа по возврату данного ограниченного государственного ресурса по причине незаконного переоформления лицензии, ранее принадлежащей ОсОО "Ала-ТВ".


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URL: https://www.vb.kg/407814
Теги:
Альфа Телеком, аукцион, радио, Кыргызстан, сотовая связь, Скай Мобайл
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