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С девочкой, которая подверглась насилию со стороны отца работает психолог

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство здравоохранения и социального развития сообщает, что 13-летней девочке из Жумгальского района Нарынской области, которая подверглась насилию со стороны отца, оказывается психологическая помощь.

В настоящее время ведется расследование со стороны правоохранительных органов. Психолог поможет реабилитировать несовершеннолетнюю девочку. Также принимаются меры по защите прав и ее интересов.

В Жумгальском районе Нарынской области был задержан мужчина, подозреваемый в половой связи со своей дочерью. Подозреваемый задержан.


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URL: https://www.vb.kg/407817
Теги:
дети, изнасилование, Нарынская область, насилие, несовершеннолетние, Минздрав, Министерство социального развития
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