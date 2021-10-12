С девочкой, которая подверглась насилию со стороны отца работает психолог

Министерство здравоохранения и социального развития сообщает, что 13-летней девочке из Жумгальского района Нарынской области, которая подверглась насилию со стороны отца, оказывается психологическая помощь.

В настоящее время ведется расследование со стороны правоохранительных органов. Психолог поможет реабилитировать несовершеннолетнюю девочку. Также принимаются меры по защите прав и ее интересов.

В Жумгальском районе Нарынской области был задержан мужчина, подозреваемый в половой связи со своей дочерью. Подозреваемый задержан.