Назарбаева предложили избрать главой Совета мудрецов СВМДА

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может возглавить Совет мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщается на сайте Акорды.

С такой инициативой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на шестой встрече министров иностранных дел СВМДА, которая проходит в Нур-Султане. "Я считаю для себя большой честью выдвинуть кандидатуру основателя СВМДА, Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов", - сказал он.

Совет мудрецов - консультативно-совещательный орган СВМДА. Он создается для выработки рекомендаций по укреплению сотрудничества между странами-участницами организации.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии - международный форум, объединяющий несколько десятков государств азиатского континента, который ставит перед собой задачу обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Инициатива создания форума принадлежит Казахстану и Назарбаеву лично - идею о созыве совещания он впервые выдвинул на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в октябре 1992 года. Первый саммит СВМДА состоялся в 2002 году.

С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.

Источник: fergana.media