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Президент КР: Мы договорились с Акылбеком Жапаровым, он дал свое слово

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- Наталья Крайнова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей официальной странице в инстаграм высказался по поводу смены кабинета министров.

"Вчера я подписал конституционный Закон "О кабинете министров", который длительное время обсуждался в парламенте, и он вступил в силу.

Не теряя времени, в соответствии с Конституцией я направил кандидатуры в новый состав кабинета министров на согласование в Жогорку Кенеш. Предложены новые кандидатуры в несколько министерств. Я с февраля наблюдал за работой каждого руководителя.

Теперь начнет работать устойчивое, стабильное правительство.

Сменится и глава Кабмина.

Я предложил кандидатуру Акылбека Жапарова.

Возникают вопросы о причинах этой смены. Главная проблема любого государства – это пополнение казны. Если будет пополняться казна, то появится возможность для улучшения жизни людей, поднимутся пенсии, зарплаты, будут совершенствоваться инфраструктура и другие сферы жизнедеятельности страны. Только тогда мы сможем стать сильным государством.

Мы договорились с Акылбеком Жапаровым.

Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время.

Хочу сказать нашим гражданам, которые критикуют его прошлую деятельность, обвиняя в "неблаговидных" делах. В мое время каждый его шаг, каждое его действие будут под моим личным контролем. Для этого у меня хватит и сил, и времени.

Самое главное, если я буду чист, то и все будут чистыми. Если я запущу руки в казну, то и другие начнут делать то же самое. Я не повторю ошибок предыдущих.

Под моим контролем он продвинул вопрос "Кумтора". Стабилизирован бюджет этого года. В казну поступили дополнительные средства в размере 24 миллиардов сомов. Мы увеличили пособия для детей-сирот на 100 процентов.

Мы создаем Стабилизационный фонд.

Он сделал и многое другое.

Но впереди еще много работы.

Поэтому - дайте ему время.

Не плохо проработал и Улукбек Асамидинович. Хорошо поработал. Он молодой кадр. Мы были вместе в непростые времена. Он набрался опыта. Его будущее еще впереди", - написал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/407829
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, Кыргызстан, Кабинет министров
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